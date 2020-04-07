Беспалова: День Победы имеет особенное значение, когда идет война с исторической памятью

Санкт-Петербург, 7 апреля. Российские власти могут организовать празднование Дня Победы, несмотря на эпидемию коронавируса. Такое мнение во вторник озвучила сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова.

«Я считаю, что подрыв духа народа, пандемия страха, которая сейчас превалирует в СМИ, наиболее пагубно сказывается на состоянии общества. Вопрос, можно ли перенести День Победы и его празднование, лично у меня вызывает недоумение», — отметила она, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Беспалова полагает, что к концу апреля эпидемия пойдет на спад, и парад в честь Дня Победы все же будет проведен. Она подчеркнула, что празднование победы имеет особое политическое и историческое значение, особенно в условиях, когда западные страны пытаются переписать историю.

«Мы по сути имеем масштабные войны памяти, войны с памятниками и фальсификацию мировой истории», — отметила сопредседатель международной «Бессмертного полка Победы».

Она обратила внимание на попытки манипулировать общественным сознанием за рубежом. Некоторые политики говорят о победе не всего советского народа, а о победе народов Советского Союза, дробя таким образом общее достижение. Другие и вовсе отрицают или преуменьшают вклад СССР.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что концлагерь Освенцим освободили украинцы, а Советский Союз якобы развязал Вторую мировую войну и стал причиной Холокоста. В Польше и Чехии регулярно сносятся памятники советским солдатам, отдавшим жизнь за освобождение этих стран, и советским генералам. Последний такой случай произошел недавно в Праге.