Первый канал запустил «Добрый день» в поддержку россиян во время самоизоляции

Москва, 7 апреля. Первый канал резко переверстал свою программную сетку из-за текущей ситуации в стране с самоизоляцией и запустил новую программу «Добрый день», сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе телеканала.

«Утренний информационно-развлекательный канал «Доброе утро» теперь будет работать и днем, чтобы поддержать всех, кто находится в режиме самоизоляции, — говорится в сообщении. — Любимые ведущие «Доброго утра» поделятся практическими советами, как с пользой провести время на карантине».

Например, они постараются научить телезрителей, как занять уже ошалевших от безделья детей и отвлечь наших любимых бабушек и дедушек от мрачных мыслей.

«Кроме того, ведущие посоветуют, какую почитать книгу, какой посмотреть фильм и какое приготовить блюдо, — отметили в пресс-службе «Первого». — А еще «Добрый день» обещает своим зрителям заряд хорошего настроения, с которым гораздо легче преодолевать трудные времена».

Вести дневной информационно-развлекательный канал будут те же звезды телевидения, которых зрители видят и утром. Это — Арина Шарапова, Юлия Зимина, Тимур Соловьев, Светлана Зейналова, Сергей Бабаев и многие другие.

Передача будет идти в эфире ровно час — с 14.00 до 15.00.