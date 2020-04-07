Гутенев считает, что бизнес просит власти о предоставлении слишком больших субсидий

Торгово-промышленная палата РФ совместно с «Опорой России», «Деловой Россией» и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов. Однако депутат Госдумы Владимир Гутенев подверг сомнению универсальность этого предложения для всех категорий бизнеса.

«Большая четверка» бизнес-объединений требует от властей сократить налогообложение на фонд оплаты труда, а также предусмотреть субсидию в виде двух третей средней зарплаты сотрудника.

«Востребованной мерой поддержки мог бы стать возврат части средств (до 30%), уплаченных в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев», — отмечается в письме.

По мнению предпринимателей, расходы крупных компаний на уплату страховых взносов достигают десятков миллионов рублей, но сейчас из-за карантинных мероприятий доходность российского бизнеса существенно упала.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, комментируя предложения представителей бизнеса, отметил, что «правительству необходимо перейти к активной фазе компенсации и поддержки» национальной экономики.

«Четыре объединения сформулировали пожелания активнее реализовывать именно такую политику, которую я поддерживаю. Нужно значительные ресурсы в ближайшее время направить на поддержку различных отраслей бизнеса — не менее полутора триллионов рублей», — сообщил Гутенев в интервью Федеральному агентству новостей.

Однако парламентарий признался, что некоторые меры общественных организацией вызывают у него сомнения в части «универсальности» их применения ко всему бизнесу.

«Есть компании, которые понесли сумасшедший ущерб. Среди них транспортные компании, но, если это пассажирские авиаперевозки, то это одни проблемы, а если грузовые авиаперевозки, то здесь, как ни парадоксально, больших проблем нет. То же самое касается различных бизнесов, среди которых некоторые смогли перестроить свои производственные линейки, начав выпускать медтехнику. Нельзя формировать универсальный механизм, который не принимает во внимание конкретные ситуации для сегментов экономики», — поделился мнением депутат.

Кроме того, Гутенев признался, что у него вызывает определенную тревогу желание получить компенсацию 2/3 заплат без уточнения, какие это заплаты.

«Ведь зарплаты бывают чрезвычайно разные. Вряд ли работник завода, получающий 30–35 тысяч рублей будет удовлетворенно смотреть на то, как зарплаты, в разы превышающие его, выплачиваются в тех сегментах, где нет сверхбольшого падения. 2/3 компенсации со стороны государства слабо коррелируют с тем, что руководители объединений предлагают упростить возможность и сократить сроки увольнения людей. Будет очень странно, если предприятие уволит часть людей или снизит свои зарплаты, но одновременно получит компенсацию со стороны государства. Поддержку нужно оставить, но она не должна быть такой значительной. Нужно внимательно смотреть результаты хозяйственной деятельности предприятия и дивидендную политику за истекший период», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей, но 2 апреля глава государства Владимир Путин продлил режим самоизоляции для россиян до конца месяца. При этом президент обратил внимание, что сроки могут сократиться, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Продление нерабочего периода негативно отразилось на малом и среднем бизнесе. В качестве одной из мер поддержки президент подписан закон о кредитных каникулах и поручение о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса. Для всех предпринимателей этого сектора уплата налогов, за исключением НДС, будет отсрочена на полгода. Это позволит сохранить часть доходов бизнеса и предотвратить массовое увольнение сотрудников.