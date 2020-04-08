Доктор Малышева рассказала, какие препараты доказали свою эффективность при коронавирусе

Врач-кардиолог, профессор, телеведущая Елена Малышева прокомментировала информацию о препаратах для лечения коронавирусной инфекции, выпуск и применение которых планируют начать в России.

Ранее в СМИ со ссылкой появилось сообщение, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев анонсировал выход на российский рынок пробной партии препарата «Фавипиравир», который использовали для лечения COVID-2019 в Китае.

Также появилась информация, что по поручению экс-главы Минздрава, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой в России начаты сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и отечественного препарата «Калидавир», которые планируют использовать для лечения коронавирусной инфекции.

Федеральное агентство новостей обратилось к врачу-кардиологу, доктору медицинских наук, профессору, телеведущей Елене Малышевой с просьбой прокомментировать эту информацию.

«Сегодня в мире узаконено и применяется несколько позиций, — отметила Малышева. — Первое. Все препараты от СПИДа [для лечения коронавирусной инфекции] неэффективны. Это теперь доказано. Большое исследование опубликовано 20 марта 2020 года. Второе. Используется комбинация «Гидроксихлорохин» и «Азитромицин». Доказано, что они снижают количество коронавирусов в организме. Такое исследование проводилось на маленькой группе людей, но именно оно легло в основу современного стандарта лечения больных».

Кроме того, для лечения коронавирусной инфекции используется «Ремдесивир», поскольку доказано, что он не дает вирусу размножаться, добавила врач.

«Также создано моноклональное антитело «Тоцилизумаб», которое резко блокирует бесконтрольное воспаление, возникающее в легких [при коронавирусной инфекции]. Это то, что уже имеет научное подтверждение», — отметила Малышева.

При этом врач предупредила, что все эти препараты можно применять только в условиях реанимации, поэтому искать их в аптеках, чтобы использовать в домашних условиях или в качестве средства профилактики, просто бессмысленно.

«Подчеркну: все эти препараты используют строго в больнице, — отметила собеседница ФАН. — Их нельзя использовать профилактически, потому что у них у всех тяжелый побочный эффект. «Гидроксихлорохин» используется только в реанимации, под контролем электрокардиограммы, потому что побочный эффект — это тяжелая аритмия. Препарат прекращают вводить, если видят первые минимальные изменения на ЭКГ. Поэтому все эти препараты бессмысленно покупать и тем более употреблять для профилактики. Их применение требует мониторинга кардиограммы, давления и всех остальных показателей организма, что возможно только в условиях реанимации».

Для более легких форм коронавирусной инфекции специфического лечения не существует, подчеркнула врач.

«Все легкие формы лечатся жаропонижающими типа парацетамола и обильным питьем. Все!» — отметила она.

На вопрос о других средствах профилактики заражения коронавирусом (таковыми время от времени в СМИ называют лимоны, имбирь, прополис и другие «народные средства») Елена Малышева ответила так:

«Еще раз повторяю: ничего профилактического не существует. 80% переносят заболевание легко или бессимптомно».

Ранее появилась информация, что с 6 апреля в России начались официальные клинические исследования препаратов «Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» в сравнении с препаратом «Калидавир» в трех группах больных с разной степенью тяжести состояния. Как сообщила Вероника Скворцова, клинические исследования планируется проводиться с участием больных новой коронавирусной инфекцией, которые будут поступать в Государственный научный центр — Федеральный медицинский биофизический центр (ГНЦ ФМБЦ) им. А. И. Бурназяна ФМБА России. К участию в испытаниях пациенты будут допускаться на основании их письменного согласия.

Всего в России на утро среды, 8 апреля, зарегистрировано 7497 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 81 регионе страны. 58 больных скончались, 494 пациента выздоровели.