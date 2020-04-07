Директор «Русского радио» рассказал, как заразился коронавирусом в Куршевеле

Москва, 7 апреля. Директор «Русского Радио» Сергей Балдин заразился коронавирусом на отдыхе в Куршевеле и вот уже почти месяц лежит в больнице.

По его словам, он хотел отменить поездку, но потом все-таки решил рискнуть, надеясь, что все обойдется. Но не обошлось.

«Была небольшая компания, и мы решили поехать, аккуратно покататься и вернуться. Не ходили ни в какие клубы, ни на какие вечеринки», — поведал он в комментарии изданию Super.

Балдин уточнил, что один раз они сходили в ресторан, и «этого хватило». Он предостерег всех от занятий самодиагностикой и самолечением.

«Горло, кашель — и сухой, и мокрый, температура 37, 38, 39 — все это симптомы. У некоторых температура 40. Ломота в спине, в суставах, тошнота. Это все может быть в разных комбинациях», — уточнил продюсер.

При их появлении, как подчеркнул он, стоит сразу обращаться к медикам. Балдин не стал отрицать, что те же 37,2 и ломота в теле может сигнализировать о простой простуде, однако в нынешней ситуации это вполне может быть COVID-19.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин еще в конце марта заявил через столицу прошла «половина всех приехавших в Россию из зараженных стран, плюс сами москвичи, кто любит поездить по заграницам».

«Многие побывали в Куршевеле и привезли оттуда просто чемодан вирусов», — добавил он.

Собянин также призвал всех не утешать и не успокаивать себя, а вести более дисциплинированно. А уже через несколько дней он ввел режим всеобщей самоизоляции в Москве. Жителям разрешили покидать дома только в экстренных случаях. Примеру столицу последовали многие другие регионы РФ.

По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом. 58 пациентов скончались, 494 человека выздоровели.