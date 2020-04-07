Газзаев попросил Мишустина дополнительно оснастить аппаратами ИВЛ больницы СКФО

Москва, 7 апреля. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев на встрече фракции «Справедливая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным предложил дать поручение дополнительно оснастить аппаратами ИВЛ больницы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом депутат рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее фракция «Справедливая Россия» провела видеосовещание с главой правительства, где предложила ряд мер по поддержке населения и бизнеса из-за ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

«На встрече я поднял вопрос об оснащенности больниц Северо-Кавказского федерального округа аппаратами ИВЛ, средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, а также лечебными препаратами. Кроме того, я попросил главу правительства дать соответствующее поручение федеральным органам государственной власти дополнительно оснастить аппаратами ИВЛ инфекционные больницы СКФО. Также важно проверить возможность пополнения запасов тест-систем для диагностики нового коронавируса», — сказал Газзаев.

По словам депутата, Мишустин сообщил, что уже перечислено достаточное количество средств всем республикам на борьбу с развитием пандемии COVID-19.

В России, по последним данным, выявлено 1154 случая коронавируса в 43 регионах страны. Всего зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе. По информации портала Стопкоронавирус.рф, скончались 58 человек, 494 заболевших выздоровели. Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 185 тысяч человек.