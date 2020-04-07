Судно-госпиталь «Иртыш» разгрузит военные больницы Дальнего Востока в период пандемии

Москва, 7 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил за 10 дней оборудовать госпитальное судно «Иртыш» на 450 мест для разгрузки лечебных учреждений Министерства обороны на Дальнем Востоке, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В военном ведомстве уточнили, что плавучий госпиталь «Иртыша» будет принимать неинфицированных больных — эта мера нужна для того, чтобы подготовить больницы Минобороны на Дальнем Востоке для возможного приема больных с признаками коронавирусной инфекции. Оборудовать «Иртыш» поручено командующему Восточным военным округом и Тихоокеанским флотом совместно с Главным военно-медицинским управлением.

Кроме того, Сергей Шойгу рассказал об успешном завершении внезапной проверки в войсках: органы военного управления, соединения, воинские части и медицинские организации проверяли на готовность локализовать чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением угрозы заражения и распространения инфекций.

Добавим, что Минобороны РФ с конца марта строит 16 многопрофильных медицинских центров в разных регионах России общей вместимостью в 1600 мест. По последним данным ведомства, они будут введены в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15 мая.