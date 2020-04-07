Борт с сотрудниками «Ростеха» и российскими туристами вылетел из Алжира в Москву

Алжир, 7 апреля. Несколько десятков специалистов Ростеха и еще 10 граждан России в скором времени прибудут в Москву рейсом из Алжира. Россияне пожелали покинуть североафриканскую страну на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в Алжире, в московский аэропорт «Шереметьево» направился борт с 56 пассажирами, в числе которых 46 сотрудников государственной корпорации Ростех и 10 граждан России, заявивших о желании вернуться в Москву.

Сейчас в Алжире подтверждено 1423 случая заражения COVID-19, прирост количества заболевших за сутки составил 173 человека. Зарегистрировано 173 случая летального исхода, вылечились 90 человек.

В российской дипломатической миссии ранее уточняли, что в ближайшее время Россия эвакуирует около 1,5 тысячи российских туристов из Таиланда, Японии, Алжира и Южной Кореи.