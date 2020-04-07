Политолог рассказал, как Шойгу добился превосходства России в Черном море

Превосходство России в Черном море сегодня никем не может быть оспорено; модернизация вооруженных сил — главная задача для министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Россия наращивает свою мощь

Украина может лишь бессильно наблюдать и мечтать об «асимметричном ответе» на наращивание Российской Федерацией своей мощи в Черном море. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут.

«Россия планирует окончательно закрепить свое господство в Черном море. Выводов нет. Просто констатация нашего бессилия в противостоянии с Россией на море», — заключил украинский эксперт.

Мощь России

Как отметил Андрей Иванов, превосходство России в Черном море сегодня никем не может быть оспорено. Особенно если сравнивать военную мощь России и Украины. Модернизация Вооруженных сил — это приоритетная задача, поставленная руководством РФ.

«И в это дело вкладываются большие средства, причем комплексно, во всей «цепочке» военного строительства, от технических разработок до непосредственно обустройства казарм. На Украине не делается вообще ничего. Разве что закупается новая форма для солдат, немного старых образцов вооружения. Но о строительстве новых кораблей, тем более сравнимых по мощи с российскими, и речи быть не может», — пояснил Андрей Иванов.

Однако, заметил эксперт, когда речь идет о Черном море, то необходимо учитывать тот фактор, что там разыгрывается большое геополитическое противостояние, только не между Россией и Украиной, а между Россией и блоком НАТО. Политолог заметил, что, если бы не произошло воссоединение Крыма и России, то в случае присоединения Украины к альянсу Черное море стало бы внутренним морем НАТО. Россия была бы вытеснена из этого важнейшего региона, заявляет эксперт.

«Украине остается кусать локти»

«Как известно, ключ от господства в Черном море — это город Севастополь. Это понимали еще в Крымскую войну 1863-66 годов. Сейчас эти «ключи» находятся у России, а потому лидерство России в акватории не подлежит никакому сомнению. А раз «ключи» у РФ, то все Черное море становится достаточно безопасной зоной. Как известно, международные договора ограничивают присутствие [в этой акватории] государств, которые непосредственно не имеют выхода к Черному морю. Турция, Болгария и Румыния — это все-таки периферия НАТО», — добавил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, поняв, что Россия держит лидерство на Черном море, альянс отступил в другие регионы. А вот если бы Украина вступила в НАТО, причем вместе с Севастополем, то Черное море стало бы одной из главных угроз российской безопасности.

«С этой точки зрения и надо смотреть на ситуацию. Подчеркну, сравнивать же боевую мощь украинского и российского флотов просто бессмысленно. Украинским милитаристам остается, как говорится, лишь кусать локти. Паритета не добиться, помощи из-за рубежа не получить», — заключил Андрей Иванов.