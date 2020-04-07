Инициаторов сноса памятника Коневу в Праге призвали наказать санкциями

Санкт-Петербург, 7 апреля. Инициаторы сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должны быть наказаны санкциями не только со стороны России, но и стран, входивших в антигитлеровскую коалицию. Об этом заявил учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан» Шамиль Хадулаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» во вторник провела онлайн-пресс-конференцию под названием «Бессмертный полк 2020 — помешает ли коронавирус?». Во время мероприятия спикеры затронули тему осквернения памятников советским воинам за рубежом.

На прошлой неделе в Праге по решению муниципальных властей снесли памятник советскому маршалу Коневу, который освобождал город от немецко-фашистских захватчиков. Как отметил глава администрации МО Лисий нос Сергей Сафронов в ходе пресс-конференции, в России бы так ни в коем случае не поступили.

Сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова добавила, что осквернена не только память о маршале, но и обо всех погибших во Второй мировой войне.

«Я думаю, что ставить вопрос о возврате памятника пока рано в силу того, что позиция России заключается в том, чтобы отстаивать политическую значимость этого памятника в самой Праге. Есть такое понятие: места памяти. Неслучайно именно в этом месте поставлен памятник Коневу», — добавила она.

Хадулаев признался, что его удивил такой недостойный поступок граждан Чехии. Он подчеркнул, что обязанность народа этой страны — чтить память героев, которые дали ему свободу.

«Те люди, которые озвучили такое предложение, должны быть под любыми санкциями не только от имени РФ, а также стран коалиции, которые победили в этой войне, они также должны сказать свое слово», — призвал Хадулаев.

Спикер добавил, что «плевать на память предков нельзя», поэтому страны, входившие в антигитлеровскую коалицию, должны поддержать Россию в вопросе недопустимости сноса советских памятников.

«Этот вопрос (сноса памятника Коневу. — Прим. ФАН) обязательно надо обсудить в ООН или где угодно, но то, что они (власти Чехии. — Прим. ФАН) должны все исправить и восстановить – обязательно. И не допускать впредь», — заключил он.

Посольство РФ в Чехии ранее выразило возмущение и отметило, что снос памятника маршалу, освободившему Прагу от нацистской Германии, выглядит особенно цинично в годовщину 75-летия Победы. Диппредставительство также обратило внимание на то, что многие жители Праги не согласны с поступком властей и считают его актом «муниципального вандализма».

Памятник Коневу был установлен на площади Интербригад в 1980 году. Именем советского маршала также были названы улицы в Праге и Нимбурке.