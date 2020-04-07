Малькевич прочитал появившееся в СМИ письмо Шугалея и подтвердил, что оно настоящее

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич подтвердил, что письмо, опубликованное неизвестным пользователем соцсети, принадлежит удерживаемому уже практически год в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» социологу Максиму Шугалею.

Накануне, 6 апреля, в Twitter появился пост с фотографией отрывка из арабской книги или газеты. На клочке бумаги — рукописный текст, написанный карандашом. Позже выяснилось, что это письмо Максима Шугалея к супруге — Наталье Шугалей, которая также подтвердила, что узнала почерк мужа. Жена Шугалея отметила, что письмо точно принадлежит ее супругу, поскольку он вспоминает о факте, который, действительно, имел место в их личной жизни, и кроме него об этом никто не мог знать.

Федеральное агентство новостей приводит дословное содержание записки:

«Наташа! Пишу в надежде, что ты сможешь прочитать это послание. Не думал я, что наша разлука так затянется. Живу ожиданием нашей встречи. Часто вспоминаю и прокручиваю в голове нашу с тобою жизнь. Помнишь, как ты сказала в Неаполе, когда я прыгнул в море прямо во время экскурсии, что я во всем так бросаюсь с головой и когда-нибудь не вынырну? Извини, что в Ливии так получилось. Но я не теряю надежду на возвращение, и ты не теряй. Я жив и полон сил держаться. Знаю, что сейчас во всем мире эпидемия, тут тоже, но я здоров. Очень переживаю за вас. Больше всего угнетает незнание, как ты там, как дети, как мама. Я обязательно к вам вернусь».

Малькевич дал стопроцентную гарантию, что разошедшаяся в СМИ информация абсолютно верна.Глава ФЗНЦ рассказал, что общался на эту тему с Натальей Шугалей, и они оба убеждены в подлинности послания. Он пообещал, что приложит максимальные усилия для сбора дополнительной информации и постарается найти владельца аккаунта, в руки которого попало письмо узника триполитанской тюрьмы.

Напомним, Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан — российские ученые. Они отправились в Ливию для проведения социологических исследований по официальному приглашению и с разрешением на осуществление профессиональной деятельности. Однако были схвачены боевиками из группировки RADA, которая входит в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

После похищения российских социологов заточили в неофициальной тюрьме «Митига», которая находится на территории одноименного аэропорта, переоборудованного под военную базу ПНС. Контролирует «исправительное учреждение» ПНС главарь банды RADA и военный преступник Абд аль-Рауф Карра. В «Митиге», где россиян удерживают уже 11 месяцев без предъявления официального обвинения, применяют пытки, что зафиксировано в многочисленных докладах рабочей группы и Совета безопасности ООН.

Ранее, 28 марта, в арабских источниках появились сообщения о попытке побега нескольких заключенных из неофициальной тюрьмы «Митига» в столице Ливии, Триполи. При этом упоминалось, что среди сбежавших был человек, говоривший на русском. Александр Малькевич подтвердил, что ученый был в рядах бежавших, но боевики не дали далеко уйти группе. На данный момент неизвестно, был ли пойман и возвращен в тюрьму Шугалей. По словам его супруги Натальи, после этого инцидента она не знала, что случилось с Максимом, и никакой информации о своем муже не получала.