Сирия, 7 апреля. В Даръа неизвестные застрелили секретаря партии «Баас». На востоке Дейр-эз-Зора террористы «Исламского государства»1 расправились с гражданским. В Хасаке армия Турции с поддержкой союзных сил открыла огонь по опорным пунктам курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла поселок, занятый курдскими боевиками на севере Хасаки; в Ракке потеряла двух бойцов раненными, в результате перестрелки с SDF.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

Корпус Стражей Исламской революции: направил подкрепления к базам у города Абу-Кемаль на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

В район города Абу-Кемаль прибыл конвой военной техники Корпуса Стражей Исламской революции. По информации местного источника агентства Masar Press Net, к позициям КСИР были переброшена тяжелая военная техника и артиллерийские орудия.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что неопознанное тело мужчины было найдено сегодня на окраине города Шхиль. Мужчина был убит выстрелом в голову. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность, однако, в оккупированном «Демократическом силам Сирии» городе уже неоднократно находили тела со следами пыток и огнестрельных ранений. Четыре дня назад на окраине Шхиля неизвестные выбросили труп местного жителя, которого подозревали в пособничестве курдским боевикам – несколько членов его семьи вступили в ряды «Демократических сил Сирии». Наиболее вероятно, что в окрестностях города действует «спящая ячейка» запрещенного в РФ «Исламского государства».

Провинция Даръа

В центре города Нава неизвестные открыли огонь по автомобилю секретаря местного отделения партии «Баас» — Сальвина Джунди. Как сообщает агентство BNN Syria, мужчина скончался на месте от полученных ран, а нападающие скрылись с места преступления на мотоциклах. Отметим, что в провинции выросло количество вылазок «спящих ячеек» боевиков и нападений на представителей официальной власти и военнослужащих сирийской армии. Военные аналитики предполагают, что за нападениями стоят бывшие боевики «Южного фронта», который распался после перемирия, заключенного между вооруженными группировками и Дамаском в 2018 году. «Спящие ячейки» группировки с поддержкой международной коалиции продолжили подпольную деятельность.

Провинция Ракка

В городе Ат-Табка прогремел мощный взрыв. По информации портала Deir Ezzor, местные жители также сообщали о звуках перестрелки в окрестностях города. Как позднее сообщило агентство Alk Habour, неизвестные лица подбросили две кустарно изготовленные бомбы в штаб сил безопасности «Демократических сил Сирии», после чего обстреляли бронированный автомобиль боевиков.

На севере провинции артиллерийские подразделения ВС Турции с поддержкой союзников из «Сирийской национальной армии» открыли огонь по окрестностям поселка Халидия. Как сообщает источник в социальной сети Twitter @ idlibin_sesi1, огонь вели по местам предполагаемых опорных пунктов курдских боевиков. По предварительным данным, в ходе столкновения были ранены два бойца СНА.

Провинция Хасака

На севере Хасаки также отмечаются боестолкновения на линии разграничения сил «Сирийской национальной армии» и боевиков «Демократических сил Сирии». По данным медиаресурса Muraselon, у поселка Тель-Тамр протурецкие силы открыли огонь из минометов по опорным пунктам курдских боевиков. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб гражданскому имуществу, однако о жертвах среди мирного населения не сообщалось —большинство жителей покинули поселок в октябре 2019 года, во время активных боевых действий турецкой армии, проводимых в рамках операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.