ФБК мог купить мертвые души для «расследования» о накрутке просмотров RT

Москва, 7 апреля. «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) мог купить комментарии ботов для «расследования», посвященного телеканалу RT.

В начале апреля на YouTube-канале «Навальный Live» появилось «расследование», в котором «юрист» ФБК Любовь Соболь обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в накрутке просмотров и комментариев для роликов канала на популярном видеохостинге.

Федеральное агентство новостей, проведя свое расследование, установило, что скандальная «активистка» подтасовала информацию. Особое внимание правая рука скандального блогера Алексея Навального уделила комментариям, которые нашла под роликом RT четырехлетней давности.

В свою очередь RT не стал терпеть голословные обвинения Соболь и записал видеоответ, в котором поставил на место псевдоюриста. Более того, ведущий отметил, что приведенные Соболь комментарии появились около двух месяцев назад, примерно в то время, когда в ФБК могли начать собирать информацию о якобы накрутке RT просмотров.

В Сети есть масса предложений по увеличению аудитории, просмотров и комментариев. Найти такие ресурсы не составляет труда — достаточно в поисковике написать «купить комментарии на ютуб».

Например, портал SMOService предлагает за 800 рублей купить 200 комментариев от «русскоязычных» ботов. Клиент может выбрать тон записи — позитивный, нейтральный, негативный.

Другой ресурс nakrutka.com предлагает написать комментарий от «иностранного пользователя». Заказчику нужно указать количество постов, добавить ссылку на видео и оплатить услугу. После этого боты начнут штамповать комментарии, угодные клиенту.

Не исключено, что организация Навального действовала именно таким образом. Для ФБК покупка однотипных комментариев стала фундаментом для очередного фейкового расследования. При мечтально, что это уже не первый раз, когда структура Навального обращается за помощью к «мертвым душам». Например, после ролика Соболь в Instagram Симоньян возросла активность пользователей, пишущих мерзкие комментарии.

Как пишет Nation News, идея обвинить RT в использовании сайтов для взрослых в качестве промо-площадки могла прийти только отдельно взятым сотрудникам фонда, у которых с телеканалом ужасные отношения. Тем не менее их попытки регулярно проваливаются, поскольку не имеют фактологической основы.