Клара Новикова рассказала о диагнозе Бабкиной

Москва, 7 апреля. Народная артистка России Клара Новикова рассказала о состоянии певицы Надежды Бабкиной, которую госпитализировали с симптомами коронавируса.

По словам Новиковой, Бабкина находится в больнице. Однако артистка отметила, что коронавирус у Бабкиной не подтвердился. Врачи диагностировали у певицы воспаление легких.

«Я только знаю, что все там более или менее нормально, что она уже чувствует себя хорошо, но пока остается в больнице, но я знаю, что это не коронавирус. У нее воспаление легких, это то, что я знаю», — рассказала Новикова в комментарии телеканалу «Звезда».

Артистка отметила, что Бабкина очень аккуратна во всем, не понятно, где она могла подхватить болезнь. Новикова не исключила, что виной тому напряженный график.

Накануне стало известно, что Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением коронавирусом. Артистка почувствовала себя плохо 1 апреля. Прибывшие по вызову врачи поставили предварительный диагноз — пневмония. Госпитализацию Бабкиной подтвердил ее сын Данила Заседателев.

Во вторник в СМИ появилась информация, что Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом по данным СМИ, тест на коронавирус показал отрицательный результат.