Порноактрисы начали сниматься по видеосвязи из-за карантина

Москва, 7 апреля. Четыре известные порноактрисы начали снимать себя по видеосвязи из-за коронавирусного карантина. Впоследствии из отснятого материала был смонтирован 40-минутный ролик с «карантинным порно».

Одна из его участниц Иви Вольф заявила, что чувствовала себя необычно. Как правило над съемками фильмов для взрослых трудится целая команда людей, однако в этот раз актриса была совершенно одна. Остальные три актрисы нашли подобный формат работы весьма забавным.

«Я думаю, это будет близко многим находящимся на карантине зрителям, потому что они сейчас в совершенно такой же ситуации», — отметила Иви.

Отметим, что вспышка коронавируса ударила по многим отраслям экономики. Целые отрасли были вынуждены останавливать свою деятельность из-за эпидемии и терять огромные деньги. Многие крупнейшие мероприятия были отменены. Речь, в частности, идет об Олимпийских играх, чемпионате Европы по футболу и музыкальном конкурсе Евровидение.

На сегодняшний день основные очаги коронавирусной инфекции находятся в США (356,6 тыс. заразившихся), Испании (135 тыс.), Италии (132,5 тыс.), Германии (101,7 тыс.), Франции (98 тыс.) и Китае (81,7 тыс.). Во всем мире насчитывается 1,3 млн зараженных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол. Предполагается, что первая вакцина от коронавирусной инфекции появится через 11 месяцев (с учетом клинических испытаний).