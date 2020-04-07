Представитель Бабкиной сделал заявление о диагнозе певицы

Москва, 7 апреля. У певицы Надежды Бабкиной не обнаружен коронавирус. Об этом заявил ее представитель, пресс-секретарь театра «Русская песня» Александр Велор.

По его словам, у 70-летней артистки диагностирована пневмония, она находится в больнице. Велор также обратил внимание, что сейчас в Сети появляется много слухов о состоянии Бабкиной.

«Хотим прояснить ситуацию. Коронавирус (у Бабкиной) не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!» — добавил он в комментарии РИА Новости.

Ранее в Сети появились данные о том, что артистку якобы ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 6 апреля соведущая Надежды Бабкиной в передаче «Модный приговор» Екатерина Гордон в эфире НСН призналась, что не может поверить в то, что артистка настолько тяжело больна, но очень надеется, что сообщения о коронавирусе — это просто информационный вброс.

Гордон добавила, что другие соведущие Александр Васильев и Эвелина Хромченко чувствуют себя хорошо и у них никаких симптомов нет. Пока, по ее словам, программу закрывать никто не собирается, потому что официального подтверждения коронавируса у Бабкиной нет.