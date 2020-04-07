Минобороны РФ заявило, что случаев заражения коронавирусом в группировке войск в Сирии нет

Москва, 7 апреля. Случаи заражения коронавирусной инфекцией среди военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил России в Сирии не зафиксированы. Об этом заявил генерал-полковник Евгений Устинов.

По словам командующего группировкой российских сил, обстановка в зоне ее ответственности в Сирии стабильная.

«Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди военнослужащих и гражданского персонала не выявлено», — добавил представитель Минобороны РФ.

Согласно последним данным, в Сирии зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом нового типа. COVID-19 охватил уже более 170 стран мира, заразились свыше миллиона человек, скончались около 75 тысяч. Еще 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.