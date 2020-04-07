Федеральное агентство новостей продолжает публиковать советы врача на пенсии Игоря Владимировича. На этот раз его колонка посвящена тому, как сохранить психическое здоровье, оказавшись в самоизоляции из-за карантина по коронавирусу.

Советы бывшего врача: как не спятить на карантине по коронавирусу

Отмечу сразу: я не психиатр и даже не психолог. Много лет работал терапевтом. Мои советы основаны исключительно на человеческом и профессиональном опыте, не более. По своим знакомым, да и по себе знаю, что самоизоляция действует на многих людей угнетающе. Сужу по моим соседям, с которыми сталкиваюсь, выходя на прогулку с собакой, а также по буквально на пустом месте вспыхивающим сварам в социальных сетях, которые давно облюбовали люди старшего возраста.

Фильтруйте информацию

Не открою Америки, если скажу, что в условиях стресса имеет смысл ограничить информационный поток, который на вас льется, извините за выражение, из каждого утюга. Читайте официальные источники, которым доверяете, на время отпишитесь от френдов, постящих бог знает что с неведомых сайтов и аккуратно пользуйтесь телевизором. Лучше всего оставьте телеящик исключительно для просмотра фильмов.

Берегите близких

Второе. Не срывайтесь на близких. Не пытайтесь купировать свою тревогу, отравляя домочадцам жизнь под предлогом заботы о них. И неважно по какому поводу: ходить или не ходить на работу и в магазин; промывать или не промывать нос после возвращения с улицы (я не промываю, но раз советуют, почему бы и нет); носить ли маску на улице и в магазине (я на улице не ношу, в магазине надеваю, но и тут могут быть разные стратегии поведения) и так далее. Как говорится, живите сами и дайте жить другим. Взрослые люди в рамках имеющихся рекомендаций сами разберутся.

Увидел свару — отошел попить чайку

Третье. Социальные сети — большое подспорье в изоляции. Сам такой: люблю полистать ленту новостей одной из них. Но все довольно сильно взвинчены, и напороться можно на, скажем так, всякое. Предлагаю следующую неоднократно себя оправдавшую стратегию поведения: увидел свару — отойди, попей чайку, выгуляй собачку (это разрешено), а когда вернулся, свара уже где-то затерялась, и вы ее на ваше счастье не нашли.

Всем лучше: и вы не поучаствовали, и вам, как говорится, не навешали, что при всеобщей нервозности прямой путь к расфрендам и банам даже с людьми, с которыми знакомы в реале много лет.

Помни — ты не папа римский

Четвертое. Вы (о боже!) решили немного нарушить. Вышли выносить мусор, а потом прошлись вокруг дома и чуть дальше в одиночестве, размяли ноги, сфотографировали молодую листву, подышали воздухом. Что вам могу сказать: отлично! Разумное поведение. Но в следующий раз, решившись на вылазку, держите наготове хозяйственную продуктовую сумку или рецепт для аптеки.

А вот докладывать о ваших смелых шагах Urbi et orbi, выкладывая фотоотчет в соцсетях, на вашем месте я бы воздержался. Не исключен набег товарищей, которые уличат вас во многих грехах за нарушенный карантин, испортят вам настроение, а там — смотри предыдущий пункт.

Вечер тревоги нашей

По себе знаю: самое тревожное время — вечер. Подготовьтесь к нему заранее: добрая советская комедия или романтический фильм скрасят неуютные часы перед сном.

Что касается медикаментозных способов борьбы с тревогой, не советую увлекаться самолечением. Легкие растительные успокаивающие, которые продаются без рецепта и даже рекламируются, особого протеста у меня не вызывают. В конце концов, если вы с ними лучше засыпаете, так и слава богу. Гомеопатия, как бы я к ней лично ни относился, тоже пожалуйста — если вам кажется, что от восьми крошечных сахарных шариков вам спокойнее — милости просим (но это если нет проблем с сахаром крови и если чай вы пьете несладкий).

Алкоголь как успокаивающее? Я не сторонник. Это как в анекдоте: «Папа, ну выпили литр, ну два, ну три, но напиваться-то зачем?!» Выпивка — штука коварная, особенно на фоне депрессивного состояния. Так что мой совет — нет!

А за антидепрессантами, даже самыми легкими — добро пожаловать к врачу. Сейчас, конечно, это затруднительно, но есть ресурсы, через которые можно получить медицинские советы удаленно.

И помните, коронавирус уйдет — не завтра, так послезавтра, это респираторная инфекция, которая теплую солнечную погоду сильно не любит. Так постарайтесь встретить миг свободы в нормальном психологическом состоянии.