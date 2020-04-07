США платит за кражу сирийской нефти в Дейр-эз-Зоре жизнями американских солдат

Кража сирийской нефти, сотрудничество с курдскими боевиками и притеснение местного населения – военный эксперт Борис Рожин объяснил Федеральному агентству новостей (ФАН), почему американские военные все чаще становятся жертвами нападений.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило о нападении неизвестной вооруженной группы на совместный патруль американских военнослужащих и курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.

#US Army officer and two militants of the Syrian Democratic Forces were killed on April 6 in the village of Al-Suar in the province of Deir Ez-Zor#Syria #USArmy #DeirEzzor pic.twitter.com/Jso3B8hrAt — SMM Syria (@smmsyria) April 7, 2020

Согласно представленным данным, совместный патруль американцев и курдских боевиков был атакован недалеко от населенного пункта Ас-Сувар, рядом с которым находится одно из крупнейших нефтяных месторождений Аль-Омар. В результате нападения погиб один офицер Вооруженных сил США, а также два курдских боевика из SDF.

После перестрелки другие военнослужащие США были доставлены на американскую базу «Аш-Шаддади» на юге провинции Хасака. Вместе с ними туда были отправлены и курдские боевики.

В настоящий момент ни одна из вооруженных группировок не взяла ответственность за нападение на американцев и их сателлитов из SDF.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с ФАН объяснил, почему за нападением на военнослужащих США и проамериканских курдских боевиков могут стоять самые разные группировки.

Противостояние с США

По словам собеседника ФАН, нападения на американцев на территории Сирии осуществляются разными силами. Известно о нападениях как со стороны «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, запрещено в РФ), так и со стороны провластных и даже протурецких группировок. Все они в определенном смысле действуют против присутствия американских военных в этом регионе.

«У нападавших разные мотивы. ИГИЛ пытается таким образом дестабилизировать ситуацию. Провластные группировки нападают, чтобы ослабить позиции США и вынудить их покинуть регион. Протурецкие группировки таким образом усиливают позиции туркоманских и арабских групп, чтобы Анкара имела больше влияния в Сирии. Однако, поскольку часто никто ответственности за нападения на США в Сирии не берет, порой трудно установить конкретную группировку, устроившую атаку», — замечает Борис Рожин.

Курдские боевики — инструмент поддержки влияния США на востоке Сирии

Федеральное агентство новостей ранее публиковало крупное расследование, которое показывало тесное взаимодействие американского военного контингента в Сирии с курдскими вооруженными формированиями из «Сирийских демократических сил».

Именно боевики из SDF помогают американцам обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями и занимаются продажей краденной нефти в Ирак. Эти же данные подтверждались заявлениями представителей официального Дамаска и Минобороны России.

По словам Бориса Рожина, нет никакого секрета, что американское военное руководство осуществляет координацию с курдскими боевиками. В пример военный эксперт привел курдские силы безопасности «Асайиш», которые плотно работают с американцами и являются одной главных организаций, помогающей США поддерживать оккупацию восточной части Сирии для контроля над нефтяными ресурсами.

«Нефть по большей части все же формальный повод, ведь Вашингтон должен оправдывать свое присутствие в Сирии и оккупацию ее части. Мы видели, как обоснования этого менялись несколько раз за последние годы. Сначала была борьба с ИГИЛ, потом с иранским влиянием, но потом якобы защита нефти. Однако экономические обоснования присутствия США в Дейр-эз-Зоре тоже есть. Благодаря продаже краденной нефти идет финансирование курдских боевиков и осуществляется помощь ряду американских бизнес корпораций», — замечает собеседник ФАН.

США должны покинуть Сирию

Военный эксперт Борис Рожин обращает внимание, что, единичная атака вряд ли вынудит США покинуть Сирию, однако если нападения станут регулярными и будут вести к потерям, Вашингтон задуматься как минимум над уменьшением своего контингента.

«Политика США в регионе не может быть вечной, что и видно по атакам, а также изоляции американского присутствия в Сирии. Сирийское правительство уже сейчас занимается этим вопросом, балансируя между операцией по очистке Идлиба от террористов и усилением влияния на востоке: постепенно туда подтягиваются не только военные, но и гражданские и инженерные специалисты. Дамаск сможет с решением проблемы в Идлибе увеличивать ресурсы для усиления давление на американское военное присутствие в Сирии», — заключает Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.