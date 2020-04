США платит за кражу сирийской нефти в Дейр-эз-Зоре жизнями американских солдат

Кража сирийской нефти, сотрудничество с курдскими боевиками и притеснение местного населения – военный эксперт Борис Рожин объяснил Федеральному агентству новостей (ФАН), почему американские военные все чаще становятся жертвами нападений.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило о нападении неизвестной вооруженной группы на совместный патруль американских военнослужащих и курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF) в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны.

#US Army officer and two militants of the Syrian Democratic Forces were killed on April 6 in the village of Al-Suar in the province of Deir Ez-Zor#Syria #USArmy #DeirEzzor pic.twitter.com/Jso3B8hrAt