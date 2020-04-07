Ветеранам в ХМАО выплатят по 75 тысяч рублей к Дню Победы

Сургут, 7 апреля. Ветераны Великой Отечественной войны, которые живут в Сургутском районе, получат по 75 тысяч рублей, заявил глава района Андрей Трубецкой.

Эти средства станут дополнением к федеральным и окружным выплатам.

«Мы действительно в неоплатном долгу перед ними», — сказал Трубецкой, его слова приводит Infox.ru.

Средства получат фронтовики, инвалиды, вдовы, узники концлагерей, труженики тыла. Ветеранам предоставят бесплатный проезд внутри муниципалитета.

Для этой категории граждан отменили взносы за капремонт, ЖКХ, вывоз мусора в течение 2020 года. Имеющиеся задолженности аннулировали. Вместо квитанций ветераны получат поздравления с 75-й годовщиной Великой Победы.

Ранее сообщалось, что ежегодную акцию «Бессмертный полк» в этом году могут провести в онлайн-формате. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом.