WhatsApp ограничил пересылку сообщений из-за фейков о коронавирусе

Вашингтон, 7 апреля. Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки пользователями сообщений до одного раза из-за распространения информации о коронавирусе.

В пресс-службе компании отметили, что в прошлом году компания ввела обозначение для пересылаемых сообщений — они помечаются символом в виде двойной стрелки.

«Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — говорится в заявлении компании.

На фоне коронавируса WhatsApp используется для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса. Это приводит к увеличению числа пересылаемых сообщений. Пользователи обеспокоены тем, что это может быть использовано для дезинформации и распространения фейков.

«Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», — говорится в заявлении.

Ранее Рабочая группа Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности Интернета в конце февраля представила исследование, где говорится, что почти ни у кого в мире сейчас нет отлаженных технических систем для обнаружения и противодействия фейковым новостям. Федеральное агентство новостей рассказало, по каким признакам можно распознать фейк, и представило топ ложных сообщений на тему коронавируса.