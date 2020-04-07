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На Украине объяснили, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

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На Украине объяснили, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

У бывшего главы Украины Петра Порошенко есть заокеанская «крыша», а нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому был дан четкий соответствующий сигнал с требованием имитации расследований, но ни в коем случае не конкретных решений процессуального характера. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Посадить Порошенко

Владимир Зеленский не требовал «посадить» Петра Порошенко. Об этом рассказала Генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

«Когда президент подписывал представление и когда мы с ним говорили о такой возможности (назначение генпрокурором. Прим. ФАН), вообще никаких условий не стояло, и фамилия Порошенко не звучала… Я вам сейчас скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в Госбюро расследований, была такая же, [как та,] с которой я пошла в офис генерального прокурора: «Наведи порядок». Все», — сказала Венедиктова.

5 марта Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку. Ранее глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что Рябошапка может лишиться должности, потому что не подписывает уведомление о подозрении Петра Порошенко. Правда, о каком именно подозрении идет речь, депутат не сообщил. Государственное бюро расследований Украины сообщало, что бывший президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам, в которых он проходит свидетелем.

На Украине объяснили, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Ирина Венедиктова добавила, что не будет делать никаких политических заявлений и «хайповать» на уголовных процессах.

«Я четко знаю свои пределы, я четко знаю коридор, в котором могу работать. Этот коридор определен законом о прокуратуре, КПК и Уголовным кодексом. Все. Больше ничего быть не может», — заключила Венедиктова.

Заокеанская «крыша»

Евгений Голышкин выразил сожаление в связи с тем, что команда Владимира Зеленского не проявила принципиальности в отношении Петра Порошенко. И, по сути, обманула своих избирателей.

Даже на публичных дебатах во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял, что прокуратура должна подробно разобраться с деяниями Петра Порошенко, напомнил украинский политолог.

«Но по факту мы увидели, что Порошенко демонстративно игнорирует следственные процессы, а органы юстиции не принимают никаких конкретных действий и потакают его безалаберности. Данные события показали нам, что у Петра Порошенко есть своя заокеанская «крыша», а Зеленскому был дан четкий соответствующий сигнал с требованием имитации расследований, но ни в коем случае не конкретных решений процессуального характера», — пояснил Евгений Голышкин.

На Украине объяснили, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

Кроме того, заметил эксперт, показательным является факт синхронного голосования по вопросу продажи земли, что подчеркивает идентичность политического курса Зеленского и Порошенко в соблюдении требований МВФ. Скорее всего, уже нет смысла рассчитывать на какое-то противостояние между Порошенко и Зеленским, уверен украинский политолог.

«Внешний «фактор» снова показал себя таким образом, что предполагать какую-то независимость и субъектность Украины не приходится», — заключил Евгений Голышкин.

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