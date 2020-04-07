На Украине объяснили, почему Зеленский не сможет посадить Порошенко

У бывшего главы Украины Петра Порошенко есть заокеанская «крыша», а нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому был дан четкий соответствующий сигнал с требованием имитации расследований, но ни в коем случае не конкретных решений процессуального характера. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Посадить Порошенко

Владимир Зеленский не требовал «посадить» Петра Порошенко. Об этом рассказала Генпрокурор страны Ирина Венедиктова.

«Когда президент подписывал представление и когда мы с ним говорили о такой возможности (назначение генпрокурором. — Прим. ФАН ), вообще никаких условий не стояло, и фамилия Порошенко не звучала… Я вам сейчас скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в Госбюро расследований, была такая же, [как та,] с которой я пошла в офис генерального прокурора: «Наведи порядок». Все», — сказала Венедиктова.

5 марта Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке , что повлекло его отставку. Ранее глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил , что Рябошапка может лишиться должности, потому что не подписывает уведомление о подозрении Петра Порошенко. Правда, о каком именно подозрении идет речь, депутат не сообщил. Государственное бюро расследований Украины сообщало, что бывший президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам, в которых он проходит свидетелем.

Ирина Венедиктова добавила, что не будет делать никаких политических заявлений и «хайповать» на уголовных процессах.

«Я четко знаю свои пределы, я четко знаю коридор, в котором могу работать. Этот коридор определен законом о прокуратуре, КПК и Уголовным кодексом. Все. Больше ничего быть не может», — заключила Венедиктова.

Заокеанская «крыша»

Евгений Голышкин выразил сожаление в связи с тем, что команда Владимира Зеленского не проявила принципиальности в отношении Петра Порошенко. И, по сути, обманула своих избирателей.

Даже на публичных дебатах во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял, что прокуратура должна подробно разобраться с деяниями Петра Порошенко, напомнил украинский политолог.

«Но по факту мы увидели, что Порошенко демонстративно игнорирует следственные процессы, а органы юстиции не принимают никаких конкретных действий и потакают его безалаберности. Данные события показали нам, что у Петра Порошенко есть своя заокеанская «крыша», а Зеленскому был дан четкий соответствующий сигнал с требованием имитации расследований, но ни в коем случае не конкретных решений процессуального характера», — пояснил Евгений Голышкин.

Кроме того, заметил эксперт, показательным является факт синхронного голосования по вопросу продажи земли, что подчеркивает идентичность политического курса Зеленского и Порошенко в соблюдении требований МВФ. Скорее всего, уже нет смысла рассчитывать на какое-то противостояние между Порошенко и Зеленским, уверен украинский политолог.