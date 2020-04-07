Первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали в ВСУ

Киев, 7 апреля. В Вооруженных силах Украины зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе ВСУ.

Отмечается, что диагноз был поставлен женщине накануне, 6 апреля. Как уточнили военные, коронавирусом заболела работник ВСУ одной из воинских частей из Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом острое респираторное заболевание. 27 марта состояние пациентки ухудшилось, ее госпитализировали в Центральную районную больницу города Надворная.

«30 марта была переведена в реанимационное отделение, 6 апреля в 06.00 умерла», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в армии Украины зарегистрировано еще четыре случая COVID-19. На изоляции находятся 87 военных.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала принудительные меры соблюдения карантина бессмысленными и аморальными. По ее мнению, власти страны не смогут обеспечить реализацию мер против коронавируса.

На данный момент, на Украине зарегистрировано свыше 1,2 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Пока медики вылечили только 25 пациентов, 32 человека стали жертвами эпидемии.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает миллиона человек. От вируса погибло почти 70 тысяч человек.