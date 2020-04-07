Организаторы «Бессмертного полка» определятся с формой проведения марша к 20 апреля

Санкт-Петербург, 7 апреля. Празднование 75-летия Победы над фашистской Германией в этом году, вероятнее всего, все же состоится, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом во вторник заявил глава Администрации муниципального округа Лисий нос (Приморский район Петербурга), член Совета общественной организации «Бессмертный полк» Сергей Сафронов.

«Думаю, все это безобразие, эта болезнь, которая упала на всю страну, на весь мир, она пройдет, и мы все это проведем. Потому что 75 лет Победы — это очень большое и значимое мероприятие в нашей стране», — отметил он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Сафронов не исключил возможность переноса торжеств, однако выразил надежду, что ситуация с коронавирусом к маю стабилизируется. Глава муниципальной администрации также поддержал идею перевода традиционной акции «Бессмертный полк» в онлайн-формат. Участники акции могут фотографироваться с портретами своих прошедших через войну родственников и выкладывать их в соцсети.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со ссылкой на пресс-службу «Бессмертного полка», в настоящий момент рассматриваются разные варианты проведения мероприятия, в том числе — онлайн. Окончательно организаторы определятся с форматом к 15-20 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не принимал никаких решений о переносе празднования 75-летия Победы. При этом он уточнил, что решения будут приняты с учетом эпидемиологической ситуации в стране, Кремль проинформирует о них.