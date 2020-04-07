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ЛНА помешала боевикам ПНС использовать «Митигу» для новой массированной атаки БПЛА

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ЛНА помешала боевикам ПНС использовать «Митигу» для новой массированной атаки БПЛА

Триполи, 7 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла прицельные удары по объектам оккупированного террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в аэропорту «Митига», ставшего одним из опорных пунктов боевиков для обстрелов жилых кварталов и позиций ЛНА. 

Бандформирования ПНС совместно с турецкими военными продолжают использовать аэропорт «Митига» для вооруженных провокаций на фоне данных ими обещаний соблюдать перемирие. Воздушная гавань, до сих пор принимающая гражданские рейсы, была переоборудована в военную базу, где находится не только артиллерия и оружейные склады, но и пункт управления БПЛА. По данным разведки, Анкара сконцентрировала в «Митиге» большое количество беспилотников типа Bayraktar TB2, применяемых боевиками для регулярных обстрелов гражданской инфраструктуры.

ЛНА помешала боевикам ПНС использовать «Митигу» для новой массированной атаки БПЛА

Жители районов, находящихся около «Митиги», сообщили ЛНА о высокой активности террористов в аэропорту, отметив подготовку беспилотников к новым атакам. После этого армия Халифы Хафтара провела операцию, направленную на снижение угрозы, исходящей от военной базы. ЛНА при опоре на данные о расположении БПЛА противника нанесла ракетный удар по ним, уничтожив большую часть из них. Операция позволила сохранить мирное население в безопасности и предотвратить массированные удары по гражданским объектам. 

Также известно, что ЛНА в ходе операции ликвидировала как минимум 11 сирийских боевиков, принимавших участие в боевых действиях на стороне ПНС. 

Аэропорт «Митига» совместными усилиями террористов ПНС и ВС Турции был переоборудован в военную базу, ставшую одним из опорных пунктов для поставок турецкого оружия и переброски сирийских радикалов, вербуемых Анкарой в Идлибе. Гражданские самолеты, прибывающие в аэропорт, используются боевиками в качестве живого щита для прикрытия техники.

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