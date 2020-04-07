ЛНА помешала боевикам ПНС использовать «Митигу» для новой массированной атаки БПЛА

Триполи, 7 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла прицельные удары по объектам оккупированного террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в аэропорту «Митига», ставшего одним из опорных пунктов боевиков для обстрелов жилых кварталов и позиций ЛНА.

Бандформирования ПНС совместно с турецкими военными продолжают использовать аэропорт «Митига» для вооруженных провокаций на фоне данных ими обещаний соблюдать перемирие. Воздушная гавань, до сих пор принимающая гражданские рейсы, была переоборудована в военную базу, где находится не только артиллерия и оружейные склады, но и пункт управления БПЛА. По данным разведки, Анкара сконцентрировала в «Митиге» большое количество беспилотников типа Bayraktar TB2, применяемых боевиками для регулярных обстрелов гражданской инфраструктуры.

Жители районов, находящихся около «Митиги», сообщили ЛНА о высокой активности террористов в аэропорту, отметив подготовку беспилотников к новым атакам. После этого армия Халифы Хафтара провела операцию, направленную на снижение угрозы, исходящей от военной базы. ЛНА при опоре на данные о расположении БПЛА противника нанесла ракетный удар по ним, уничтожив большую часть из них. Операция позволила сохранить мирное население в безопасности и предотвратить массированные удары по гражданским объектам.

Также известно, что ЛНА в ходе операции ликвидировала как минимум 11 сирийских боевиков, принимавших участие в боевых действиях на стороне ПНС.

Аэропорт «Митига» совместными усилиями террористов ПНС и ВС Турции был переоборудован в военную базу, ставшую одним из опорных пунктов для поставок турецкого оружия и переброски сирийских радикалов, вербуемых Анкарой в Идлибе. Гражданские самолеты, прибывающие в аэропорт, используются боевиками в качестве живого щита для прикрытия техники.