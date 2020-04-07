Путин пожелал Джонсону скорейшего и полного выздоровления 

Москва, 7 апреля. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заболевшему коронавирусом. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для вас момент. Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», — говорится в телеграмме.

Глава государства от всей души пожелал британскому премьеру скорейшего и полного выздоровления.

Как напоминает НСН, коронавирус у 55-летнего Джонсона обнаружили еще в марте. Он ушел на самоизоляцию, но продолжил работать, передает «Царьград». Прошло несколько дней, но у главы британского парламента сохранились симптомы. Поэтому премьер-министра решили госпитализировать в больницу Святого Томаса в Лондоне.

Состояние Джонсона впоследствии ухудшилось, его перевели в отделение интенсивной терапии. По некоторым данным, премьера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнил, что Лондон не просил у Москвы помощи в лечении политика. Россия ранее уже помогла охваченным вирусом Италии, США и Сербии.

Коронавирусная инфекция охватила уже свыше миллиона человек в более чем 170 странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. От осложнений, вызванных вирусом, скончались около 75 тысяч заболевших.