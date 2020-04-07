Лещенко рассказал, как он лечился от коронавируса

Москва, 7 апреля. Известный российский певец Лев Лещенко, который недавно выздоровел после COVID-19, рассказал, как протекала болезнь. По словам артиста, несмотря на возраст, он перенес кронавирусную инфекцию довольно легко.

«У меня болезнь протекала достаточно в легкой форме. Я хоть и был в реанимации, но не подключался к ИВЛ. Надо просто любить жизнь, своих близких, не провоцировать никого», — отметил певец в эфире телеканала РЕН-ТВ.

В конце марта зараженного коронавирусом Лещенко поместили в инфекционную больницу в Коммунарке, а уже 6 апреля артиста выписали. Отметим, что с подозрением на коронавирус также был госпитализирован Игорь Николаев, который провел в больнице Коммунарки 1,5 недели, а затем выписался. В настоящий момент в лечебном учреждении находится Надежда Бабкина, которая недавно устроила банкет по случаю своего дня рождения.

Пожилые люди находятся в группе риска, так как переносят болезнь тяжелее, чем молодежь, и нередко умирают. Во многих регионах РФ было развернуто волонтерское движение по оказанию помощи старикам. Добровольцы ходят за покупками и выносят мусор, чтобы пожилые люди лишний раз не выходили на улицу.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.