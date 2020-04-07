Дочь Доренко доставили в больницу с травмами после скандала с соседкой

Москва, 7 апреля. Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в больницу с многочисленными ушибами и ожогами после конфликта с соседкой на участке в Подмосковье.

Екатерина обратилась в травматологию Одинцовской ЦРБ ночью, она пожаловалась на боль в голове и ожог лица. Врачи диагностировали у 36-летней наследницы Доренко ушиб грудного отдела позвоночника, ожог лица и правой кисти, диагноз сотрясение головного мозга под вопросом.

Доренко рассказала, что получила травмы во время конфликта с соседкой. Девушка отметила, что уже не первый раз вызывает полицию из-за женщины по соседству: живущая рядом женщина обвиняла владельцев соседних участков в пропаже животных, при этом она держит алабаев, которые уже нападали на людей. Доренко призналась, что раньше женщина подкидывала им мусор на участок и грозилась отравить собак.

По словам Доренко, в этот раз соседка разожгла рядом с забором огромный костер, пламя поднималось на 4-5 метров. Сначала дочь журналиста подошла посмотреть, что происходит на соседнем участке, она поинтересовалась, контролируют ли хозяева ситуацию. В ответ Доренко получила «шквал нецензурной брани и разных характеристик меня и моих родителей». Доренко отступила и вернулась к семье.

На большой костер обратили внимание и другие соседи. Екатерина обеспокоилась за свое имущество и решила заснять на видео происходящее. Однако соседке не понравилось такое внимание.

«Соседка шевелила ветки в костре длинной палкой, заметив меня, она снова стала выражать агрессию в мой адрес, а потом подошла и ударила меня той самой горящей палкой. Она чудом не попала мне в глаз, я перед лицом держала телефон — это в итоге меня и спасло. Но она обожгла мне щеку и руку, я потеряла равновесие и ударилась головой», — рассказала Доренко в комментарии kp.ru.

Доренко обратилась в полицию из-за небезопасного соседства. Екатерина надеется, что соседка сделает выводы и научится разрешать ситуации цивилизованными способами.