Москва, 7 апреля. Член команды американского госпитального корабля USNS Comfort, отправленного в Нью-Йорк для помощи в борьбе со вспышкой COVID-19, заразился коронавирусной инфекцией.

Пол, возраст и другие данные об инфицированном не указываются, пишет Telegram-канал «Карточный домик».

Сообщается, что судно, рассчитанное на тысячу мест, предназначалось для пациентов, у которых нет коронавируса. Comfort должен был снизить нагрузку на нью-йоркские больницы.

Накануне губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что попросит главу Белого дома Дональда Трампа использовать корабль для лечения пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус.

На сегодняшний день Соединенные Штаты являются лидерами по числу зараженных человек в стране. По состоянию на 7 апреля, в Штатах свыше 367 тысяч лечатся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. По числу летальных исходов США находятся на третьем месте, уступая Италии и Испании.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Пекин обвинил в причастности к созданию нового вида вируса США. Ряд экспертов согласны с утверждением китайских властей, например, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.