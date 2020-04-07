В Мурманской области «Новой газете» пригрозили судом из-за фейка о коронавирусе

Либеральному изданию «Новая газета» грозит новый судебный иск за распространение фейковой информации о ситуации с коронавирусом в ЗАТО в Мурманской области. Для опровержения у СМИ есть 10 дней, в противном случае для автора статьи предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Статья «Свистать всех в казармы» была опубликована на сайте «Новой» 5 апреля. В тексте сообщалось, что на территории ЗАТО города Заозерска в рамках снижения темпов распространения коронавируса с 6 апреля вводятся «чрезвычайные меры», полицейские и военные патрули будут выявлять нарушителей режима самоизоляции. Кроме того, указывалось об «остановке сообщения» между городками губа Нерпичья, губа Лопаткина, губа Малая Лопатка и губа Андреева. Администрация Заозерска также организовала сообщение между военными базами и городом, где проживают семьи моряков. Всю приведенную информацию «Новой газете» предоставил анонимный источник в руководстве ЗАТО.

Спустя сутки в редакцию «Новой» пришло письмо из Заозерска, подписанное И. А. Мазитовым, главой администрации ЗАТО, в котором от СМИ потребовали опубликовать опровержение. В сообщении отмечалось, что в Заозерске не предпринимаются отдельные «чрезвычайные меры» по ситуации с коронавирусом — в рамках борьбы с инфекцией администрация ЗАТО ориентируется прежде всего на постановление правительства Мурманской области.

Документ обязывает местное население соблюдать режим самоизоляции, а уполномоченным лицам — проводить контроль за состоянием здоровья проезжающих через КПП. Особо в письме подчеркивалось, что в ЗАТО не вводится никаких особых режимов сообщения между населенными пунктами и военными объектами.

Администрация Заозерска потребовала от «Новой газеты» опровергнуть в установленные законом сроки приведенную в статье информацию. Согласно статье 44 закона №2124-1 «О средствах массовой информации», СМИ должно выпустить опровержение в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления.

В «Новой газете» ограничились высокопарной отпиской, заявив, что их источник «абсолютно компетентен в области», а разница в информации НГ и информации от администрации ЗАТО — лишь «вопрос интерпретации».

Поскольку «Новая газета», очевидно, собирается проигнорировать требования руководства Заозерска, изданию грозит судебное разбирательство. Так как речь в фейковой новости идет о превентивных мерах по коронавирусу, то, согласно закону, ответственность предусмотрена по статье 207.1. УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Согласно ей, сотрудник «Новой», написавший статью, может быть оштрафован на сумму в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо лишен свободы на срок до трех лет.

Фейком «Новой газеты» возмутились и жители Мурманской области. Telegram-канал «Сварщики» отметил, что либеральное издание 5 апреля лишь подтвердило статус fake news, в связи с чем россияне призвали не доверять журналистам этого СМИ. Требования не считать НГ достоверным источником информации были замечены и ранее, когда россияне были возмущены опубликованными призывами террористов выходить на митинги против руководства страны. В связи с этим в правоохранительные органы поступили десятки сообщений с требованием привлечь сотрудников «Новой газеты» к ответственности.

Федеральное агентство новостей отправит запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации и наказать «Новую газету», если в ведомстве найдут признаки нарушения законодательства.