Укупник пожаловался, что стал изгоем после контакта с Лещенко

Москва, 7 апреля. Известный певец Лев Лещенко, недавно излечившийся от коронавирусной инфекции, посетил банкет, устроенный Надеждой Бабкиной. Об этом во вторник рассказал певец и композитор Аркадий Укупник.

«Лев Валерьянович заехал поздравить Надю после наших совместных съемок у Малахова. Я сам там не присутствовал – чувство самосохранения взяло верх», — рассказал он KP.ru.

Укупник добавил, что он встречался с Лещенко по работе, хотя близко с ним не общался. Это известие тут же распространилось среди окрестных поселков (Укупник живет за городом), в результате чего артист стал настоящим изгоем.

«Когда я выходил гулять с собакой, все в ужасе от меня шарахались», — отметил он.

Укупник полагает, что слух о его заражении коронавирусом распустили некие люди, обладающие властью и авторитетом, а не рядовые обыватели. Комментируя ситуацию с Бабкиной, композитор выразил надежду на то, что она заболела обычной пневмонией.

Напомним, что ранее коронавирусная инфекция была выявлена у Льва Лещенко. Несмотря на то, что пожилые люди тяжело переносят коронавирусную инфекцию, певец довольно быстро встал на ноги.

Недавно стало известно о том, что Надежда Бабкина попала в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Перед этим артистка устроила банкет на 19 человек в честь своего дня рождения. По предварительным данным, Бабкина могла заразиться от любовника своей подруги — пара приехала из США, где сложилась наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация.