Диетолог Макиша назвала продукты, которые укрепляют иммунитет лучше имбиря и лимона

Черная смородина и киви эффективнее справляются с укреплением иммунитета, поэтому вместо подорожавших лимона и имбиря россиянам лучше есть именно эти продукты, посоветовала известный диетолог Марина Макиша.

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, какие продукты укрепляют иммунитет и входит ли в их число имбирь и лимон.

Цены на свежий имбирь и лимоны в России выросли в разы за последние пару дней. Все дело в том, что россияне стали массово скупать эти продукты, считая, что они способны укрепить иммунитет и помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В результате спрос превысил предложение.

«Я в шоке, — сказала Макиша. — Потому что, когда я зашла в магазин и увидела стоимость имбиря по 1490 рублей за килограмм (и это далеко не предел, есть даже по 7-8 тысяч. — Прим. ФАН), а до этого было по 300, то в очередной раз поняла, что хорошо сработали маркетологи».

По словам постоянного эксперта различных популярных телепередач, важно отметить, что у имбиря действительно есть хорошие иммуномодулирующие свойства. И он обладает определенным положительным влиянием на иммунную систему, но не является панацеей.

«Нет продуктов, которые можно съесть, и как-то сразу улучшится иммунитет, — заявила собеседница ФАН. — Важно понимать, что основой хорошего иммунитета является не какой-то один продукт, а в целом сбалансированное питание. Потому что для нормальной работы иммунной системы нужен именно комплекс питательных веществ».

В первую очередь, речь идет о белке. А имбирь и лимон — лишь небольшие помощники поддержания иммунитета.

Помимо имбиря и лимона есть и другие продукты питания, которые в этом отношении помогают нам эффективнее поддерживать иммунитет в хорошем состоянии и содержат больше витамина С, обратила внимание Марина Макиша.

«Например, замороженная черная смородина содержит на 100 граммов в четыре раза больше витамина С, чем лимон, — отметила Макиша. — Достаточно съедать всего один киви, чтобы получить суточную потребность в витамине С — и это вместо двух-трех лимонов! Поэтому тут просто работают стереотипы. И они подталкивают людей покупать все эти продукты (имбирь и лимоны. — Прим. ФАН)».

У имбиря, помимо всего прочего, есть определенные обезболивающие свойства, то есть он является натуральным анальгетиком, отметила член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов. Однако аналогичным анальгетиком является и перец. Хоть черный, хоть красный.

«Возьмите его вместо имбиря!, — призвала диетолог. — Будет такая же польза для иммунной системы. Или возьмите куркуму, чаще добавляйте ее в разные блюда и получите аналогичный эффект».

Как говорит Макиша, у имбиря, который, напомним, по праву считается полезным для иммунитета человека продуктом, есть одно особенное свойство.

«Да, он способствует снижению так называемого внутреннего воспаления, которое приводит к тому, что наша иммунная система работает неадекватно, — сказала собеседница ФАН. — Она может не сработать, неправильно среагировать, или, наоборот, отреагировать избыточным ответом на какую-то там бактерию».

Поэтому все продукты, которые снижают внутреннее воспаление, и будут полезны для иммунитета, подчеркнула диетолог, а не только пресловутый имбирь.

«К их числу относятся различные ягоды, свежие и замороженные, зелень, продукты, которые содержат рыбий жир, то есть рыба, печень трески и так далее, где содержится Омега-3, — резюмировала член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов. — Все, что снижает внутреннее воспаление, и будет полезно для нашего иммунитета».

Марина Макиша также рассказала о том, каких диет можно и даже нужно придерживаться во время периода самоизоляции, а какие — опасны для здоровья.

Ранее иммунолог Марина Аплетаева предупредила об опасности регулярного употребления имбиря.