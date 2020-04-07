Россия примет участие в заседании ОПЕК+ 9 апреля

Москва, 7 апреля. Россия примет участие в очередном заседании ОПЕК+, на котором будет обсуждаться возможность сокращения добычи нефти. Об этом рассказали в Минэнерго РФ​​​.

Журналисты поинтересовались, станет ли российская сторона одной из участниц заседания, запланированного на 9 апреля. Оно пройдет в формате видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом.

«Да», — ответил представитель министерства.

Напомним, в начале марта переговоры по продлению сделки ОПЕК+ обернулись провалом, после чего рухнули цены на нефть на мировом рынке. Россия на встрече настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК требовала дополнительного снижения добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота были сняты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к договоренностям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с Вашингтоном. Российский лидер допустил сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки и даже чуть больше. Он отметил, что сейчас ситуация на мировом рынке продолжает оставаться крайне сложной, в том числе из-за пандемии коронавируса.