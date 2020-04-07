Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы



Москва, 7 апреля. Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.

«К нам приехал, к нам приехал папа Игорь, дорогой», — с такими словами Проскурякова сняла на видео супруга.

Кадры воссоединения она опубликовала в сторис в своем Instagram. На одном из них Николаева радостно обнимает маленькая дочь Вероника. Николаев ведет себя достаточно сдержанно и не отвечает на радостное объятие ребенка, а просто продолжает держать руки в карманах. На глаза его надвинут капюшон.

Напомним, сообщения о болезни Николаева появились около двух недель назад. У него подскочила температура. В больнице ему поставили диагноз «пневмония». Он также прошел тест на коронавирус, но, к счастью, результат был отрицательным. Проскурякова этому так обрадовалась, что опубликовала медицинское заключение в своем профиле, подрисовав улыбающийся смайлик.

Отметим, что на решение обратиться к врачам в большей степени повлияла ситуация с Львом Лещенко, который заразился коронавирусом после своих гастролей в США и Канаде. Артист вернулся на родину 11 марта, 13 марта побывал на дне рождении Аллы Крутой, где было много звезд российской эстрады, в том числе и Игорь Николаев. Накануне стало известно, что Лещенко выписали домой. Его друг Владимир Винокур радостно сообщил, что они намерены отметить выписку по скайпу.

За состоянием артиста в больнице следила вся страна. Переживания были понятны: возраст у Лещенко уже немолодой. Но врачи поставили его на ноги. Певец даже исполнил хит «Надежда», выйдя в онлайн из своей палаты в больнице в Коммунарке.

Сейчас все внимание приковано к Надеже Бабкиной. У нее тоже подозревают коронавирус. В СМИ появлялась информация, что состояние народной артистки оставляет желать лучшего: якобы ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Однако официально эту информацию никто не подтверждал.