Экономист рассказал, какие товары подорожают в ближайшее время больше всего

В России ожидается рост цен на продукты питания на 15-20%. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, что подорожает в первую очередь, и к чему еще готовиться россиянам в ближайшие месяцы.

О грядущем повышении цен сообщили «Известия», ссылаясь на исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, который рассказал, что производители и поставщики продуктов питания пересматривают закупочные цены, и их инициативы проверены Федеральной антимонопольной службой.

«Рост цен на продукты в сложившихся условиях ожидаем и логичен, учитывая ослабление российской валюты, — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей экономист Василий Колташов. — И прогнозируемое повышение не такое значительное, как могло бы быть. Но, безусловно, оно ударит по населению, которое не подготовилось к кризису, то есть не сделало сбережений».

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что мировые цены на продовольствие снизились.

«Это результат того, что в целом вся мировая экономика схлопывается, и цены дешевеют. Но, как известно, низкие цены на продовольствие не исключают роста цен на продукты в Российской Федерации и не исключают голод в некоторых частях мира, просто потому что доходы людей в беднейших странах падают еще больше. Но и в богатых странах кризис будет свирепствовать, особенно в США, так как ситуация там просто катастрофическая», — объяснил Василий Колташов.

По словам аналитика, россиянам нужно готовиться к удорожанию товаров, спрос на которые наиболее высок.

«В нашей стране это гречневая крупа, сахар, возможно — мука. Подорожает мясо птицы, а баранина будет стоить столько же. Говядина подорожает незначительно. Вырастет в цене сливочное масло, но производители, вероятно, будут компенсировать подделками с использованием пальмового масла, чтобы не потерять рынок. Подорожают молоко и куриные яйца. А что касается товаров, которые сейчас существенно подорожали из-за панического спроса — например, лимонов и имбиря, которые наш народ вдруг начал считать чуть ли не панацеей от коронавируса, то цены на них выровняются, когда спадет эта концентрация спроса», — считает Колташов.

Он объяснил, что так работает классическое рыночное правило, когда цены на товар повышаются, если его меньше, чем покупателей.

«В случае с основным продуктовым набором россиян, включающим гречу, куриные яйца и так далее, то он тоже дорожает, когда спрос на него резко растет, как мы видели в марте этого года. И это при том, что количество товаров, входящих в основной продуктовый набор россиян, достаточное. Но в нынешних условиях больше всего будут дорожать именно простые продукты, потому что они пользуются наибольшим спросом, а импортные и изначально дорогие товары, если и будут дорожать, то не так существенно. Просто потому, что на них все меньше и меньше народу обращают внимание», — отметил Василий Колташов.

При этом экономист прогнозирует, что спрос на продовольствие в России обрушится в ближайшие недели.