В России разработают меры поддержки сельского хозяйства на фоне эпидемии COVID-19

Москва, 8 апреля. Агропромышленным предприятиям в РФ окажут поддержку на фоне эпидемии COVID-19, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, свыше ста предприятий АПК вошли в перечень системообразующих организаций. В данный момент правительство занимается формированием дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости экономики, указал телеканал «360».

Между тем, известно, что льготное кредитование предприятий АПК через «Россельхозбанк» и «Росагролизинг» станет одной из мер поддержки, указала вице-премьер. Кроме того, отдельным сельскохозяйственным производствам намерены оказать помощь в связи с ростом цен на посадочный материал, семена, минеральные удобрения и средства защиты растений, сообщил «ФедералПресс».

Ранее правительство утвердило список отраслей экономики, которые больше всего пострадали от коронавируса. В понедельник кабмин принял меры по поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших от эпидемии сферах.