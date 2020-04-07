Мишустин сообщил о подготовке нового пакета мер поддержки населения и бизнеса

Москва, 7 апреля. Российское правительство готовит новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса в связи ситуацией, вызванной коронавирусом. Об этом во вторник заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин на совещании с фракцией «Справедливая Россия», его слова приводит пресс-служба лидера справороссов Сергея Миронова.

«Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса», — сообщил Мишустин.

По словам премьера, новый пакет охватывает широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Правительство РФ находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Мишустин поблагодарил депутатов за работу по предыдущему перечню мер для поддержки бизнеса и населения в условиях коронавируса. Глава кабмина выразил надежду, что такая же быстрая и профессиональная работа продолжится и по новому пакету мер.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58.

Ранее «Большая четверка» российских бизнес-объединений написала премьер-министр РФ Михаилу Мишустину письмо. В нем, в частности, предпринимательство просит отказать поддержку на фоне распространения коронавирусной инфекции.