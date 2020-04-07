Роструд рассказал, как будет начисляться зарплата для работающих в апреле россиян

Москва, 7 апреля. Все россияне, работающие с 4 по 30 апреля, получат обычную, а не повышенную зарплату. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Роструда.

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», — пояснили в ведомстве.

Представитель Роструда пояснил, что принцип оплаты труда в нерабочий месяц не меняется. Люди, работающие на окладе или по условиям сдельного вознаграждения, будут получать зарплату, как и прежде.

Министерство труда и социальной защиты в свою очередь отметило, что зарплата как работающих, так и неработающих граждан должна быть сохранена в полном объеме. Если у сотрудника есть возможность работать удаленно, ему позволяется это делать, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что первая неделя апреля будет нерабочей. Впоследствии глава государства продлил выходные дни до конца месяца. Эти меры призваны сдержать эпидемию коронавируса, которая за несколько месяцев охватила весь мир, включая Россию. Многие эксперты утверждают, что чем более жесткие карантинные меры будут приняты, тем быстрее можно будет преодолеть эпидемию.

В большинстве российских регионов был введен режим самоизоляции, при котором на улицу разрешается выходить только в случае крайней необходимости — чтобы сходить в магазин, в аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой.