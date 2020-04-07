Коротченко объяснил, почему ВМФ Украины бессилен против Черноморского флота РФ

Главный редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут заявил о бессилии украинских кораблей против мощи Черноморского флота РФ. Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что Россия развивает свои вооруженные силы, а Украина «деградирует в военном отношении».

В ближайшее время Черноморский флот получит в распоряжение новые фрегаты проекта 22250 типа «Адмирал Горшков». По словам Чмута, это усиление связано с активностью НАТО и США, чьи корабли нередко захаживают в Средиземное море. Но не стоит забывать, что российские корабли могут «спокойно отстреляться «Калибрами» и по Украине. Чмут убежден, что украинцам следует отказаться от шапкозакидательства и мифов о «бесполезности» Черноморского флота.

«Выводов нет, просто констатация нашего бессилия в противостоянии с Россией на море. Черноморский флот был успешным зимой 2014-го. Он успешный с 2015-го по сегодня в Сирии. Он был успешен в 2008 году в Грузии», — написал Чмут на своей странице в Facebook.

В комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не удивился такому мнению на Украине по поводу превосходства российского флота над украинским, однако подчеркнул, что «поздно они прозревают, потому что это было ясно еще несколько лет назад».

«С военно-стратегической точки зрения можно констатировать, что украинских военно-морских сил как класса и вида вооруженных сил на Украине не существует вообще. Есть только катера прибрежного действия с ограниченным радиусом. Поэтому их признание, что Черноморский флот — это серьезная единица, изумляет, потому что было ясно любому, кто знаком с основами аналитики», — выразил мнение Коротченко.

При этом военный эксперт рассказал, за счет чего меняется боевая мощь Черноморского флота.

«Туда поступают новые корабли и подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр» с дальностью пуска 1500 тысячи километров. У нас в Крыму создана самодостаточная группировка войск с новыми истребителями, развернуты системы С-400 и ТОР М-2. Поэтому мы развиваемся, а Украина деградирует в военном отношении», — добавил он.

В свою очередь, член комитета по обороне Госдумы Павел Дорохин отметил, что Черноморский флот, в отличие от украинского, постоянно находится в состоянии повышенной готовности.

«[Во-первых], он обеспечивает безопасность Крыма и Черноморского побережья, а также действует в Средиземном море. Во-вторых, Черноморский флот несопоставим с украинским флотом, который представляет собой небольшие остатки флотилии. Мы можем Черноморским флотом гордиться. Большинство кораблей в нем уже современные, то есть во всех отношениях это один из наших лучших флотов», — сказал парламентарий.

По его словам, на Украине «боятся мощи российского флота, а все провокации были политическим играми».

Ранее Минобороны Украины назвало новые военные катера проекта «Кентавр» «достойным ответом» большим десантным кораблям Черноморского флота России. Известно, что катера способны разгоняться до 30 узлов, проводить дальние и ближние залпы и высаживать на берег штурмовую группу численностью до 36 человек.

Однако подобное бахвальство вызвало удивление капитана 1-го ранга и военного эксперта Василия Дандыкина. Он высмеял заявление украинского ведомства, объяснив, что пропагандисты из Минобороны Украины пытаются сравнивать корабли совершенно разного класса.