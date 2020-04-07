Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву спецрейсом

Москва, 7 апреля. Церемония схождения Благодатного огня состоится в Иерусалиме 18 апреля, сообщили в МИД Израиля. В Москву Благодарный огонь доставят спецрейсом.

В Храме Гроба Господня в Иерусалиме церемония пройдет с ограниченным количеством участников. Трансляция схождения Благодатного огня будет вестись на весь мир, пишет издание «Ридус».

Священнослужители доставят огонь к Яффским воротам Старого города, а оттуда передадут дипломатам. Представители дипмиссий доставят огонь в аэропорт «Бен-Гурион». В Россию Благодатный огонь прибудет спецрейсом.

Ежегодно на Пасху в Иерусалиме появляется Благодатный огонь. Верующие связывают появление огня с чудом, но его таинственное происхождение не закреплено в христианской религии, отмечает KP.Ru.

Священнослужители указывают на божественное происхождение огня, который сходит более тысячи лет. За начало этого события они берут сообщение монаха Бернарда, который рассказал о Благодатном огне еще в 865 году.

Монах описывает это так: ангел нисходит, зажигает лампады над Гробом Господним, а затем патриарх передает огонь епископу. И так огонь попадает ко всем, кто присутствует в храме. Эта традиция повторялась в Иерусалиме при 72 патриархах.

В 1835 году свидетелем схождения Благодатного огня стал путешественник Александр Норов. Он описал церемонию в книге «Путешествие по святой земле».