Киевское СМИ признало государственный терроризм Украины в Крыму

Главный редактор украинского интернет-портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов в своей недавней публикации фактически признал, что летом 2016 года украинские спецслужбы отправляли на территорию Республики Крым своих диверсантов.

Тем самым Бутусов опроверг высказывания официального Киева и его западных союзников, много лет категорически отрицавших причастность ГУР МОУ к инциденту 7 августа 2016-го в Крыму.

Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался в случившемся.

Горячий день в Крыму

7 августа 2016 года выдалось для Крыма горячим. Не потому, что утренние +27 по Цельсию быстро «разогнались» до дневных +34. Это как раз было привычным — чего не скажешь о резко «раскалившейся» ситуации на российско-украинской границе.

Утром того дня по крымскому Армянску поползли невнятные слухи о ЧП в погранзоне, дополненные перешептываниями о введении в действие на полуострове плана «Крепость». Соседям знатоки объясняли: «Крепость» — это сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и Внутренних войск.

Чуть позже в Армянске появилось объявление следующего содержания:

«По полученным данным от МВД, на территории г. Армянска совершено тяжкое преступление. В связи с этим разыскиваются четверо лиц: одеты в общевойсковой камуфляж зеленого цвета, на одном из рукавов размещен шеврон в виде ромба, над ним шеврон в виде флага Российской Федерации. Передвигаются как на автомобильном транспорте, так и в пешем порядке. Все славянской внешности. Приметы двоих:

— Рост 180–195 см, атлетического телосложения, волос светло-русый, на вид 30—35 лет;

— Волос темный, возраст 30–35 лет.

Указанные лица вооружены огнестрельным оружием. При обнаружении сообщать в дежурную часть МВД по Республике Крым, участковым, в сельский совет.

Администрация Новокрымского сельского поселения».

Какой-то ясности в происходящее объявления не внесли, но дали повод украинскому интернет-изданию «Диалог» радостно сообщить своим читателям, что «Джанкойский район взят в оцепление: из воинской части Армянска сбежала вооруженная группа дезертиров. Есть убитые и раненые».

Откровенно говоря, украинским СМИ в Армянске поверили не особо. Понятно было, что российские силовики возле границы с Украиной кого-то усиленно разыскивают, но кого? Что это за непонятные лица в «общевойсковом камуфляже зеленого цвета», упоминавшиеся в объявлении?

Первым ясность в происходящее внесло информационное агентство ANNA-News, разместившее с пометкой «Молния» на своем портале следующее сообщение:

«На севере Крыма предпринята попытка прорыва крупной группы диверсантов с Украины. Попытка отбита. Имеются потери с обеих сторон».

Более связной картина произошедшего стала после того как 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о предотвращении совершения в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ). Объектами несостоявшихся терактов были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

ФСБ уточнила, что целью диверсий должна была стать дестабилизация социально-политической обстановки в регионе во время подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти.

«Ликвидирована агентурная сеть»

Подробности инцидента, согласно информации ФСБ, выглядели следующим образом:

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянска Республики Крым обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограмм в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений Вооруженных сил Украины. Принятыми мерами на территории полуострова Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины и Российской Федерации, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов, они дают признательные показания. Одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, который также задержан и дает признательные показания».

По всей видимости, именно показания задержанных позволили российским спецслужбам начать в Крыму розыск других украинских диверсантов. Не просто же так в Армянске появилось то самое объявление о розыске лиц в «общевойсковом камуфляже»…

Но вернемся к сообщению ФСБ от 10 августа 2016 года, тем более что нейтрализацией одной украинской группы диверсантов и агентурной сети ГУР МОУ описываемые события не закончились:

«В ночь на 8 августа 2016 года спецподразделениями Министерства обороны Украины были осуществлены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвращены силовыми подразделениями ФСБ России и взаимодействующих ведомств. Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ. На основании результатов оперативно-разыскных и боевых мероприятий следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело. Проводятся дополнительные оперативные мероприятия и следственные действия».

Итак, не без потерь, но свою задачу российские силовики в Крыму выполнили — они не позволили украинской стороне организовать на полуострове диверсии и теракты.

15 августа того же года во время встречи министров иностранных дел России и ФРГ в Екатеринбурге Сергей Лавров заявил, что Москва обладает неопровержимыми доказательствами подготовки диверсий ГУР МО Украины на территории Крыма. Эту информацию подтвердил 19 августа на совещании с членами Совета безопасности в Крыму президент России Владимир Путин. Он предположил, что попытка диверсии на полуострове была предпринята властями Украины из-за их нежелания или невозможности выполнять минские договоренности.

«Я не я, и лошадь не моя!»

Казалось бы, все понятно. Вот задержанные, вот их показания. Вот трофейное оружие, боеприпасы и взрывчатка.

Но оказалось, что всех этих улик недостаточно, чтобы Украина признала очевидное — ее спецслужбы всерьез пытались развязать на территории Крыма диверсионную войну со всеми вытекающими последствиями.

Президент Украины Петр Порошенко назвал сообщения ФСБ «фантазиями». Депутат Верховной рады Украины VIII созыва, инициатор создания приснопамятного сайта «Миротворец» Антон Геращенко, а также представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий объявили, что фигурантами дела являются «российские дезертиры», а стрельбу на границе устроили «пьяные российские военные».

В общем, «я не я, и лошадь не моя»!

Эта железобетонная позиция украинских властей не изменилась даже после того, как в 2018 году задержанный на территории России подполковник в отставке Георгий Абдиллаев из управления специального резерва Главного управления разведки Украины не только подтвердил причастность ГУР МОУ к подготовке терактов в Крыму в августе 2016-го, но и назвал имена и фамилии тех, кто готовил те украинские группы.

В громком отрицании очевидного Украину дружно поддержали и ее западные союзники.

«Правительство США не видело никаких подтверждений российским обвинениям во «вторжении в Крым», которые Украина уверенно опровергает… Это не первое ложное обвинение со стороны России в адрес Украины, высказанное, чтобы отвлечь внимание от своих собственных противоправных действий», — объявил американский посол на Украине Джеффри Пайетт.

Россия не предоставила никаких доказательств ее обвинений в адрес Украины, заявили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Спикер дипломатической службы ЕС Майя Косьянчич добавила, что «не было никакого независимого подтверждения обвинениям, сделанным российскими властями». А литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс прямо обвинил ФСБ во лжи.

Евроатлантическое единство, как и следовало ожидать, оказалось полностью на стороне Украины. Брюссель и Страсбург всячески упирали на то, что раз никто в Киеве не подтверждает попыток проникновения украинских диверсантов на территорию Крыма, то и говорить не о чем — «Россия врет»!

В Киеве явно надеялись, что на этом все и закончится, но не тут-то было. По прошествии нескольких лет против Украины внезапно сработала старая добрая русская поговорка «Сколько веревочке ни виться, а конец будет».

«История потрясающего рейда»

Еще раз вернемся на четыре года назад. В ночь с 6 на 7 августа 2016 года украинские диверсанты пересекли Перекопский залив и высадились на берегу в районе крымского села Рисовое, после чего двинулись в сторону расположенного близ Армянска села Суворово.

Что было дальше?

«…Группу диверсантов у кладбища села Суворово якобы должен был встретить на машине Dodge Caravan гражданин Украины Андрей Захтей. Он, считают россияне, затем должен был доставить украинских диверсантов по маршруту, но целей и задач операции не знал — был нанят всего лишь водителем. В результате предательства в машине Захтея украинских диверсантов поджидала засада… //… Украинские диверсанты вырвались из засады… // …Несмотря на облаву, диверсионная группа сумела пробраться на самый север Крыма, к технологической дамбе через залив Сиваш! И ночью с 7 на 8 августа украинские диверсанты пошли на прорыв».

Думаете, это пишет какое-нибудь российское СМИ? Ничуть не бывало! Цитата заимствована из опубликованной 4 апреля 2020 года на украинском интернет-портале «Цензор.НЕТ» заметки с красноречивым подзаголовком «История потрясающего рейда спецназа ГУР МО в Крым».

Но быть может, эту заметку с признанием факта отправки Украиной своих диверсантов в Крым написал какой-нибудь пророссийский автор? Ах, если бы! Пафосный текст, расписывающий «подвиги» сотрудников ГУР МОУ, накропал лично Юрий Бутусов — основатель и главный редактор «Цензор.НЕТ», ярый сторонник Майдана и силового возвращения Донбасса в состав Украины.

На самом деле Бутусов ничего, конечно, признавать не собирался. А главной темой своей заметки он сделал фантасмагорическую историю о том, как Москва в отместку за крымский инцидент 2016 года якобы устроила в Киеве серию покушений на офицеров ГУР. Но без признания причастности украинской военной разведки к отправке диверсионно-террористических групп в Крым у главреда «Цензор.НЕТ» рушилась вся логика его рассказа!

Так что Бутусов одним махом признал как то, что сообщение ФСБ от 10 августа 2016 года соответствовало истине, так и то, что сотрудники украинских спецслужб, названные в 2018 году Георгием Абдиллаевым, действительно имели отношение к подготовке диверсантов и отправке их в Крым.

Бинго!

Хватит мотать головами

Следует отметить, что в погоне за хайпом пан Бутусов не в первый раз выбалтывает украинские секреты. Но в случае с «историей потрясающего рейда спецназа ГУР МОУ в Крым» главред «Цензор.НЕТ» выступил особенно ярко.

Не удивимся, если вскоре к Бутусову с предсказуемыми претензиями заявятся в гости представители того самого ГУР, сотрудникам которого горе-журналист потребовал присвоить звания Героев Украины.

В свою очередь, у российской стороны после публикации Бутусова появляется вполне закономерное право поинтересоваться у господина Пайетта и Ко — не изменилась ли у Запада точка зрения на события августа 2016 года в Крыму? А то, понимаете, уже сами украинцы признались в том, что заслали на российский полуостров своих диверсантов, а вы все головами мотаете…