Участник ВОВ поддержал решение не приглашать ветеранов на Парад Победы

Участник Великой Отечественной войны Николай Разумцев считает, что возраст не позволяет ветеранам участвовать в параде 9 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти рассматривают разные варианты празднования 75-летия Победы в Москве, однако пока никаких конкретных решений о переносе мероприятия из-за пандемии COVID-19 не принималось. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

«Но в любом случае, поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения просто, скажем так, охраны их здоровья», — сказал Песков.

Комментируя заявление, ветеран Великой Отечественной Войны, однополчанин Зои Космодемьянской Николай Разумцев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что солидарен с пресс-секретарем президента.

«Я, например, все равно сижу дома и никуда не выхожу. Поэтому и не надеялся даже. Это решение, по крайней мере, в отношении меня правильное, про остальных не берусь говорить. Мне кажется, что большинство просто не в состоянии присутствовать на параде, хотя даже не большинство, а почти все. Время то уже какое, мне 98 лет — это много, здесь уже все подводит. Организм на последней стадии, тем более еще и этот коронавирус добавляет [опасности]. Так что все совершенно правильно», — сказал Николай Разумцев.

Напомним, специальный корреспондент КП Александр Коц ранее выразил уверенность, что из-за сложной обстановки на фоне пандемии коронавирусной инфекции парад Победы необходимо проводить онлайн, без зрителей на трибунах.

«Самое простое решение, которое напрашивается — это провести парад без зрителей, то есть максимально осветить его по телевидению, радио, через Интернет, но обойтись без традиционных народных гуляний на улицах. Вдоль той же Тверской, вдоль Ленинградки, на самой Красной площади. И очевидно, что уж точно нельзя приглашать на зрительскую трибуну наших ветеранов — их и так немного осталось, а пожилые люди в группе риска», — говорил тогда Коц.

Вспышка COVID-19 уже изменила планы мероприятий в честь 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. К примеру, 12 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад в столице страны Нур-Султане.