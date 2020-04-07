Врач Денис Проценко получит комикс, где он стал главным героем

Санкт-Петербург, 7 апреля. Судьба известного российского врача, руководителя ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» (больница в Коммунарке) Дениса Проценко волнует многих читателей Медиагруппы «Патриот». Мы получаем письма, в которых они просят рассказывать об этом замечательном специалисте.

«Уважаемые журналисты Медиагруппы «Патриот»! Меня зовут Тамара Алексеевна, я живу в Ленинграде, врач общей практики, теперь уже на пенсии. Много читала и смотрела по телевизору про замечательного врача Дениса Проценко. Как он здорово организовал все в своей больнице в Коммунарке, как лечит людей. И вот он заболел, и про него нет больше никаких известий. Я считаю, это неправильно! Врачи сейчас на самой передовой линии борьбы с эпидемией. Нужно обязательно рассказывать про него и про таких, как он. И делать это не эпизодически, а постоянно. Услышьте меня, пожалуйста. С уважением, врач Тамара Алексеевна Рябцева, стаж 39 лет».

Медиагруппа «Патриот» по просьбе читателей отправила доктору Денису Проценко комикс, где врач представлен в виде настоящего супергероя. Мы надеемся, что эта небольшая работа поддержит Дениса Проценко и других медиков в тяжелый период борьбы с коронавирусом.

Идея комикса принадлежит детям сотрудников медиагруппы, реализовывали задуманное профессиональные художники. Главная цель: показать читателю, что врачи — это настоящие герои. Медицинские сотрудники, сражаясь с эпидемией, защищают людей, работая на износ, рискуя своими здоровьем и жизнью.

Яркий тому пример — главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который и сам пострадал от коронавируса. С тех пор он самоизолировался в кабинете главврача клиники, продолжает участвовать в работе с больными и общении с внешним миром посредством телекоммуникаций.

Слоган комикса «Герои носят маски» призван провести параллель между настоящим подвигом врачей и популярными супергероями. Каждый ребенок подражает любимым героям из фильмов, мы надеемся, что теперь дети будут равняться не на выдуманных персонажей в обтягивающих лосинах, а на живых людей, таких как Денис Проценко и тысячи других медиков.

Медиагруппа «Патриот» предлагает вам вместе со своими детьми придумать продолжение истории. Герою, спасающему мир, требуются верный спутник и попавшая в беду красавица, которую терзает злодей.

Варианты продолжения комикса присылайте по адресу presscenter@mediapatriot.ru