Предпринимателям в ХМАО дали отсрочку по арендным платежам

Сургут, 7 апреля. Предприниматели Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) получили отсрочку по арендным платежам до 2022 года.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал, что эта инициатива принадлежит региональным властям. Отсрочка касается платежей с января по июль 2020 года.

Ее получили предприниматели, арендующие муниципальное имущество и земельные участки. Такую же рекомендацию получили и руководители торговых центров.

«У нас не так много ТЦ, мы встретились со всеми собственниками и арендодателями и договорились о том, чтобы пойти навстречу по вопросу аренды», — добавил Трубецкой, его слова приводит издание Infox.ru.

Глава региона добавил, что никому не выгодно, если бизнесмены обанкротятся. Администрация Сургутского района рассматривает и другие возможности поддержки бизнеса из-за ситуации с эпидемией коронавируса.

Трубецкой пояснил, что помощь среднему и малому бизнесу составила 19 млн рублей. Это в три раза больше, чем в других муниципалитетах ХМАО.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство готовит новые меры поддержки бизнеса и населения. Он добавил, что все предложения обсуждаются с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным китайских экспертов Hurun Institute, состояние сотни богатейших людей мира всего за пару месяцев сократилось на 408 млрд долларов из-за пандемии коронавируса.