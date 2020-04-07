ЕГЭ не отменят из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

1154 новых заразившихся за сутки За сутки в Москве выявлены 697 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге — 69, новые случаи зарегистрированы в 43 регионах России. Всего в нашей стране за сутки зафиксировано 1154 новых случая заражения. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению, 67 выявили в Подмосковье, 32 — в Брянской области, 29 — в Калининградской. Среди новых заболевших в столице 85% составляют люди моложе 65 лет. Число инфицированных COVID-19 в стране достигло 7497 человек, заразившиеся люди есть в 80 регионах. При этом 494 заболевших смогли справиться с инфекцией, 47 пациентов скончались. Не забывайте соблюдать режим самоизоляции.

ЕГЭ не отменят из-за коронавируса Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменять не будут, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, первый экзамен намечен на 8 июня. «Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения Единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — сказал российский министр в ходе брифинга во вторник. Также, по словам Кравцова, Минпросвещения рассматривает вопрос о продлении учебного года для учащихся 11 классов до 8 июня. Ранее заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин заявил, что предложил председателю правительства Михаилу Мишустину отменить ЕГЭ в этом году.

Ипотека для кредитных каникул вырастет? Правительство России может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, планка в полтора миллиона рублей была выбрана исходя из показателя среднего размера выдачи ипотеки по стране. Это касается в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока. Однако в ближайшее время кабмин может принять решение повысить этот порог. На прошлой неделе Владимир Путин подписал закон о праве граждан, пострадавших от коронавируса, на кредитные каникулы. В этот период не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, а также обращение с требованием к поручителю.