Москва, 7 апреля. Кремль отверг утверждения, что Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году за взятку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что Москва законно получила право на проведение мундиаля.

«Россия абсолютно законно получила право на проведение Чемпионата мира. Это никоим образом не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории, чем страна гордится.

Ранее американская прокуратура опубликовала обвинительное заключение против нескольких бывших членов исполкома Международной федерации футбола (ФИФА) по делу о коррупции при выборе стран-организаторов мирового первенства 2018 и 2022 года, которыми стали Россия и Катар.

В документе указано, что экс-глава Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна Джек Уорнер получил в общей сложности пять миллионов долларов за голос за РФ при выборах страны-хозяйки ЧМ-2018. Бывшему председателю Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро якобы предложили миллион долларов за то, чтобы он поддержал Москву.

Чемпионат мира по футболу прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем мирового первенства стала Франция, которая обыграла Хорватию со счетом 4:2. Третье место заняла Бельгия, одолевшая Англию со счетом 2:0.