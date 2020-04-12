Минтранс Крыма рассказал о трех вариантах Юго-Восточного обхода Симферополя

Несколько жителей крымских сел обратились в редакцию Федерального агентства новостей, сообщив, что они обеспокоены будущим строительством скоростной трассы «Юго-Восточный обход города Симферополя» на участке Донское-Перевальное. Жители сел Мазанка, Ивановка, Заречное, Перевальное почему-то решили, что дорога пройдет прямо через их дома и уничтожит Аянское водохранилище.

О том, почему подобные страхи не обоснованы и какую пользу проект обещает принести полуострову — в нашем видеорепортаже из Крыма.

«Больше всего люди боятся, что нас выселят из этих домов, которые мы строили почти 30 лет», — рассказал корреспонденту ФАН житель села Заречное Николай Колпаков.

В сотне метрах от его дома течет река Аян, впадающая в Аянское водохранилище. Мужчина предполагает: если новая дорога будет построена в этом месте, то может пересохнуть источник воды, который питает четыре села.

Юго-восточный обход Симферополя протяженностью 26,5 км — перспективный транспортный проект. С его помощью власти полуострова планируют разгрузить дорогу на Южный берег Крыма через Симферополь, которая каждый год страдает от гигантских пробок: 10 километров от трассы Таврида до Ялтинского шоссе в курортный сезон приходится преодолевать чуть ли не за полтора часа.

Как сообщил ФАН замглавы администрации Симферопольского района Республзики Крым Ленур Саттаров, решение о разработке плана территории было принято 13 декабря 2019 года. Место строительства дороги еще не выбрано, поэтому и решение об изъятии земельных участков не принималось.

«Сведения о планируемом месте размещения автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское-Перевальное имеются в Генплане Добровского сельского поселения. Этот документ утвержден решением Симферопольского районного совета от 6 декабря 2018 года № 1075 после проведения публичных слушаний», — разъяснил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Крым Владимир Модестов.

Согласно плану крымского Минтранса, новая трасса категории «1Б» возьмет начало на подъезде к селу Мазанка и закончится около села Перевальное. Максимальная скорость движения — 120 км/ч. Пропускная способность — 40 тысяч автомобилей в сутки. Для сравнения, столько машин каждый день проезжает по Крымскому мосту. Для заезда на трассу Симферополь-Алушта построят несколько транспортных развязок. С ней новую дорогу соединит развязка типа «труба». Проект строительства трассы вошел в федеральную целевую программу «Развитие автомобильных дорог Республики Крым на 2010-2030 годы». Застройщиком выбрано АО «Институт «Стройпроект».

«Основная задача, которую мы перед собой ставим, это легкая, комфортная транспортная доступность мест отдыха для тех, кто приезжает в республику, — рассказал корреспонденту ФАН министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов. — Исходим из того, чтобы дорога строилась для всех и причиняла минимальные неудобства тем, через чьи территории проходит».

Власти Крыма изучают три варианта прохождения дороги: во втором поясе санитарной зоны Аянского водохранилища, через село Перевальное и по землям Минобороны РФ. По словам Сергея Карпова, ни один из них не предполагает антропогенного воздействия на водные запасы Крыма, тем более масштабного сноса жилых построек. Министр подчеркнул: изымать земельные участки или дома из-за пересечения со стройкой власти будут, исходя из справедливой оценки их рыночной стоимости.

«Оценка производится предварительно для включения в сметную стоимость на стадии проектирования, проводится анализ стоимости объектов недвижимости, которые находятся в границах полосы отвода. Сумма изъятия производится на дату, предшествующую принятию решения об изъятии земельного участка, — объяснил министр. — При наличии технической возможности администрация района будет выделять земельные участки, проводить их оценку в качестве компенсации предоставления земельных участков для последующей застройки жителям, которые попали в зону расселения, либо изъятия».

Председатель правления СНТ «Таврия» переживает, что трасса будет прилегать вплотную к домам.

«Никто не знает, как проходят потоки воды под нашей землей, уйдет ли вода после строительства дороги», — говорит Алла Ващенка.

Министр успокоил жителей: новая дорога не затронет первый пояс зон санитарной охраны водохранилища и никак ему не навредит.

«Ту воду, которую мы собираем на автомобильной дороге, очищаем, сводим в те места, где это можно сделать. Мы не спускаем воду куда-то, — объяснил он. — Нашими разработчиками закладывается возможность доступа к хранилищу. Это тоннельные насыпи, пешеходные путепроводы. Все эти моменты должны быть обустроены, учтены в техническом задании на проектирование, которое мы будем формировать».

По словам Сергея Карпова, пожелания жителей будут учтены на этапе проектирования. Если в процессе строительства дороги пострадает сельская инфраструктура, власти республики возместят ущерб по требованию местной администрации. Кроме того, добавил министр, в проект могут войти новые газоны, работы по озеленению территорий, остеклению фасадов зданий, строительство малых архитектурных форм. Вопрос с установкой шумозащитных экранов уже решен.