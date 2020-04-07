В РСА объяснили, как оформить ОСАГО во время пандемии

Ограничительные меры и нерабочие дни, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, затронули и жизнь автомобилистов. Автовладельцы задаются вопросом: что делать, если полис ОСАГО заканчивается, а провести техосмотр не представляется возможным? Банк России уже рекомендовал страховщикам заключать договоры без диагностических карт. Как это работает, и как оформляют полисы ОСАГО в условиях пандемии — об этом Федеральному агентству новостей рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

В соответствии с законом об ОСАГО, договор может быть заключен только в том случае, если автомобиль прошел технический осмотр. Однако в некоторых регионах России операторы техосмотра прекратили работу из-за ограничительных мер по коронавирусу. В РСА это видят по числу диагностических карт — документов, которые выдаются по результатам технического осмотра транспортного средства.

«В ряде регионов, где работают операторы и проводят технические осмотры, проблем не возникает. Потому что информация попадает непосредственно в систему ЕАИСТО (Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. — Прим. ФАН), и когда страховщик заключает договор ОСАГО, оттуда приходит подтверждение, что техосмотр есть», — отметил Сергей Ефремов в беседе с ФАН.

Для тех, кто пройти техосмотр сейчас не может из-за ограничений, Центробанк предложил меру, которая позволяет облегчить оформление полиса ОСАГО. Как сообщала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, финрегулятор разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, но с условием, что они будут предоставлены не более чем через месяц после снятия ограничительных мер по коронавирусу.

«Мы считаем это действие правильным, потому что оно позволило не останавливать процесс, позволило гражданам заключать договоры ОСАГО, поскольку движение транспортных средств по дорогам не запрещено. Это является жизненной необходимостью, так как касается не только физических лиц, но и общественного транспорта, и грузового транспорта, который снабжает нас продуктами питания и другими необходимыми вещами. Такая позиция, по нашему мнению, со стороны Центробанка была правильной», — отметил Сергей Ефремов.

Заместитель исполнительного директора РСА объяснил, как страховщики могут работать в соответствии с рекомендациями Центробанка, и как автомобилисты будут оформлять полисы ОСАГО в условиях пандемии.

«Там, где не приходит подтверждение о техосмотре, у человека договор ОСАГО закончился, и он заключает его вновь, — а приехать в офис и представить диагностическую карту он не может, предлагается договор заключать, а потом, после окончания этой ситуации [с коронавирусом], человек в течение месяца должен представить страховой компании подтверждение о проведенном техническом осмотре», — сказал Сергей Ефремов.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Цена ОСАГО складывается из базового тарифа, который всегда должен быть в установленном Центробанком диапазоне, и коэффициентов. По данным РСА, в 2019 году количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 1,6 до 40,61 миллиона штук.