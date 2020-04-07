Стали известны финансовые потери ста богатейших людей мира

Москва, 7 апреля. Состояние 100 богатейших людей мира всего за два месяца сократилось в общей сложности на 408 миллиардов долларов из-за пандемии коронавируса, об этом говорят данные шанхайской Hurun Institute.

При этом 86% бизнесменов и компаний понесли потери в феврале-марте и 9% остались в плюсе. Состояние еще 5% миллиардеров за два месяца никак не изменилось.

Отмечается, что наибольшие потери понес французский миллиардер Бернар Арно, контролирующий LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Его потери составили 30 миллиардов долларов. Главный исполнительный директор Amazon Джеф Безос потерял девять миллиардов долларов в феврале-марте, однако остался богатейшим человеком мира с состоянием в 131 миллиард долларов.

Основатель платформы видеоконференций Zoom Юань Чжэн при этом смог увеличить состояние до восьми миллиардов долларов с 3,5 миллиардов долларов.

Ранее рекрутинговые компании сообщили, что вспышка коронавируса в России снизила спрос на профессии официантов, охранников, уборщиков и поваров.

На сегодняшний день режим самоизоляции на фоне эпидемии коронавируса нового типа действует в подавляющем большинстве российских регионов, а нерабочий период по инициативе президента России Владимира Путина продлен до 30 апреля. В этих условиях продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения.

По данным сервиса поиска работы Worki, число вакансий в ресторанно-гостиничном бизнесе в марте снизилось по сравнению с предыдущими месяцами в разы. Одна из самых популярных позиций «официант» — за последние три недели количество вакансий снизилось в 10 раз. Интересно, что снижение спроса коснулось и вакансий медсестер, хотя их средняя зарплата за месяц выросла на 9%.