Песков заявил, что главврач больницы в Коммунарке не примет участие в совещании с Путиным

Москва, 7 апреля. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который ранее заразился коронавирусом, не будет участвовать в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с распространением эпидемии. Об этом завил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет, он не будет участвовать», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, в совещании примут участие эксперты, руководили крупных научных и медицинских организаций, которые занимаются вопросами сдерживания распространения коронавируса, его лечения и разработки вакцины. Отметим, что в совещании, которое будет проходить в режиме видеоконференции, также задействованы вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко и помощник Путина Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что Денис Проценко — главврач инфекционной больницы в Коммунарке, куда свозят заразившихся коронавирусом, сам подхватил заразу. Медик отметил, что чувствует себя хорошо и возлагает надежды на иммунитет, который мог выработаться у него за месяц работы с зараженными.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.